Народный депутат Алексей Гончаренко жестко отреагировал на упреки в том, что он якобы подстрекает украинцев прекратить борьбу. Политик заверил, что никогда не выступал за одностороннее сложение оружия, а его видение заключается в дипломатических шагах, которые осуществляются исключительно в ответ на действия врага.

Алексей Гончаренко

По словам нардепа, сдаться — это принять чужие условия без борьбы, в то время как его инициатива предполагает обоюдное движение навстречу. В то же время, главным условием для этого остается крепкий тыл и сильный фронт.

"Сопротивление – это фундамент моего плана, – подчеркнул Гончаренко, объясняя логику своих действий. — Он работает только до тех пор, пока ВСУ держат фронт. Если фронт усыпится, с нами никто ни о чем говорить не будет".

Парламентарий уверен, что за годы полномасштабного вторжения оккупационным войскам не удалось разгромить украинские силы. Сейчас ситуация на передовой выровнялась, что создает плацдарм для диалога. По его словам, поскольку на поле боя зафиксирован паритет, где ни одна из сторон не может одержать окончательную победу, сегодня "вообще есть о чем договариваться".

Гончаренко подчеркнул, что Украина продолжает усиливать интеграцию с Североатлантическим альянсом и модернизировать войско. Поскольку отечественные военные держат щит для всей Европы, финансовое бремя должно разделить европейский бюджет.

Пока Силы обороны сдерживают давление, страна получает драгоценные дни и месяцы. Однако депутат призывает общество и власть не жить иллюзиями о скором крахе врага.

"Ребята на фронте выиграют нам время, — замечал политик, призывая к реализму. — Вопрос в том, на что мы его тратим. В ожидании чуда: чудо-оружия, распада России, прихода НАТО? Или на поиск выхода, пока они стоят?

Резюмируя, Гончаренко заявил, что реальная опасность для государства кроется не в самом факте переговоров, а в полном отказе от дипломатического инструментария в критический момент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после очередного массированного обстрела украинских городов отечественной дипломатии следует кардинально изменить подход к коммуникации с новой американской администрацией. Военнослужащий и политический аналитик Кирилл Сазонов убежден, что Киеву следует предложить Белому дому серию точечных сделок безопасности, импонирующих стилю ведения переговоров Дональда Трампа.