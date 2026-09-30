Измена за 500 тысяч и 38 млрд долларов после развода: самые удивительные условия звездных браков

Для богатых и знаменитых брачный договор может быть значительно сложнее обычного раздела имущества. Некоторые условия годами остаются только слухами, другие известны из судебных документов. BuzzFeed собрал десять историй, показывающих, насколько необычны договоренности звездных пар.

Брачный договор может определять финансовые условия на случай развода. Фото: godoycordoba / Pixabay

По данным Forbes, брачный договор Джессики Бил и Джастина Тимберлейка якобы содержал пункт о выплате не менее 500 тысяч долларов в случае измены мужчины. Сам документ публично не обнародовали.

Когда Джефф Безос и Маккензи Скотт развелись в 2019 году, Скотт получила акции Amazon, соответствовавшие примерно 4% компании. В тот момент их стоимость оценивалась примерно в 38,3 млрд долларов. Это были условия их развода, а не подтвержденный брачный договор.

Ким Кардашьян и Канье Уэст во время развода делили 21 объект недвижимости, а оба отказались от алиментов.

Ариана Гранде должна была выплатить Далтону Гомесу 1,25 млн долларов, половину чистой прибыли от продажи дома и до 25 тысяч долларов на адвокатов. Также стороны согласовали строгие ограничения по разглашению частных деталей.

По сообщениям СМИ, в договоре Николь Кидман и Кита Урбана якобы предполагалась выплата 600 тысяч долларов за каждый год трезвости, но супруги этого не подтверждали.

После предательства Тайгера Вудса его сделку с Элин Нордегрен якобы пересмотрели, а ее финальная выплата оценивалась примерно в 100 млн долларов.

Келли Кларксон оставила себе ранчо в Монтане, но ее бывший муж временно мог жить там, платя 2 тысячи долларов в месяц.

Джессика Симпсон и Ник Лаше не заключали брачного договора. После развода они делили состояние, накопленное во время брака.

Стивен Спилберг и Эми Ирвинг, по сообщениям СМИ, подписали договор на коктейльной салфетке. Суд впоследствии признал его недействительным, а Ирвинг получила около 100 млн долларов.