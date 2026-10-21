«Гнать в шею»: в Раде требуют громких кадровых чисток в НБУ и МВФ на фоне обысков НАБУ

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Народный депутат Максим Бужанский подверг жесткой критике руководство Национального банка Украины на фоне новостей о следственных действиях антикоррупционных органов. Парламентарий заявил, что глава НБУ уже давно должен был покинуть свой пост, а его заграничные поездки во время политического кризиса только вредят международному имиджу государства. Также нардеп призвал немедленно уволить многолетнего представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована.
Андрей Пышный. Фото из открытых источников
Новость о том, что НАБУ и САП посетили обыски руководителя Главного банка страны Андрея Пышного, вызвала бурную реакцию в политикуме. Народный депутат Максим Бужанский убежден, что правоохранительные органы должны действовать более решительно, а кадровый вопрос относительно руководителя регулятора назрел уже очень давно.
Отдельное возмущение законодателя вызвало поведение главного банкира в преддверии визита детективов. По мнению Бужанского, попытки высокопоставленных чиновников спрятаться от потенциального уголовного преследования или увольнения за границей недопустимы.
Бужанский иронически добавил, что глава НБУ "бегал как раненый заяц по всем Бангкокам планеты", намекая на его участие в мероприятиях МФВ. Депутат предложил обществу самостоятельно оценить, "как это выглядит теперь в глазах тех, с кем он там присутствовал".
Однако только увольнением руководителя Нацбанка реформа финансового сектора, по мнению Бужанского, ограничиваться не должна. Нардеп призвал обратить внимание на дипломатическое и финансовое представительство Украины за рубежом, которое годами остается неизменным.
Бужанский резюмировал, что финансисту "пора на отдых", напомнив о его сомнительных инициативах, ударивших по украинскому бизнесу. В частности, именно Рашкована он назвал главным лоббистом идеи налогообложения мелких предпринимателей.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП проводят обыски в Нацбанке.