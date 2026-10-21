«Гнать в шею»: в Раде требуют громких кадровых чисток в НБУ и МВФ на фоне обысков НАБУ

Народный депутат Максим Бужанский подверг жесткой критике руководство Национального банка Украины на фоне новостей о следственных действиях антикоррупционных органов. Парламентарий заявил, что глава НБУ уже давно должен был покинуть свой пост, а его заграничные поездки во время политического кризиса только вредят международному имиджу государства. Также нардеп призвал немедленно уволить многолетнего представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована.

Андрей Пышный. Фото из открытых источников

Новость о том, что НАБУ и САП посетили обыски руководителя Главного банка страны Андрея Пышного, вызвала бурную реакцию в политикуме. Народный депутат Максим Бужанский убежден, что правоохранительные органы должны действовать более решительно, а кадровый вопрос относительно руководителя регулятора назрел уже очень давно.

"Не знаю, по какой причине НАБУ и САП пришли к Пышному, но в отставку его нужно было отправить давным-давно", — подчеркнул нардеп, заметив, что о системных проблемах в институте открыто заявляли все, кто "не хотел быть слепым" или намеренно закрывать глаза на ситуацию.

Отдельное возмущение законодателя вызвало поведение главного банкира в преддверии визита детективов. По мнению Бужанского, попытки высокопоставленных чиновников спрятаться от потенциального уголовного преследования или увольнения за границей недопустимы.

"Когда чиновник высокого ранга, предвкушая отставку, а возможно и уголовное преследование, начинает скрываться от них, бегая по всевозможным международным конференциям, это наносит ущерб Украине", — объяснил политик классическое номенклатурное правило.

Бужанский иронически добавил, что глава НБУ "бегал как раненый заяц по всем Бангкокам планеты", намекая на его участие в мероприятиях МФВ. Депутат предложил обществу самостоятельно оценить, "как это выглядит теперь в глазах тех, с кем он там присутствовал".

Однако только увольнением руководителя Нацбанка реформа финансового сектора, по мнению Бужанского, ограничиваться не должна. Нардеп призвал обратить внимание на дипломатическое и финансовое представительство Украины за рубежом, которое годами остается неизменным.

"Меняя главу НБУ, нужно не забыть заменить его протеже — представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, засидевшегося в должности уже десять лет", — акцентировал парламентарий.

Бужанский резюмировал, что финансисту "пора на отдых", напомнив о его сомнительных инициативах, ударивших по украинскому бизнесу. В частности, именно Рашкована он назвал главным лоббистом идеи налогообложения мелких предпринимателей.

"Именно он автор идеи включить в условия МВФ введение НДС для ФЛП, — резюмировал нардеп. – За одно это стоило бы гнать в шею ".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП проводят обыски в Нацбанке.