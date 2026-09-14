Генпрокурор Руслан Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле: что известно

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уехал за пределы страны в рамках официального рабочего визита. По данным информированных источников издания "Украинская правда" в правоохранительных органах, глава Офиса генпрокурора пересек государственный рубеж в 2:38 ночи, используя служебный автомобиль.

Руслан Кравченко. Иллюстративное фото

Само чиновник подтвердил свой выезд и раскрыл ключевые задачи поездки. По его словам, в ходе запланированных международных переговоров он намерен детально ознакомить зарубежных коллег с текущей ситуацией в украинском антикоррупционном секторе.

В частности, Кравченко планирует поднять вопрос о чрезмерном усилении полномочий соответствующих структур.

"Сейчас нахожусь в заграничной командировке, — сообщил Кравченко, — в его рамках запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов".

Он также добавил, что намерен указать на потенциальные угрозы, которые, по его мнению, несет текущая деятельность этих институтов для внутренней стабильности государства.

"Намерен рассказать о признаках концентрации ими неконтролируемого влияния, — подчеркнул генеральный прокурор, — и риски, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Руслан Кравченко должен покинуть пост. Глава государства отреагировал на утреннее заявление Кравченко, говорившего о политическом давлении.

По словам Зеленского, после сложившейся ситуации для генпрокурора остается лишь один вариант – отставка. Президент подчеркнул, что лично сообщил Кравченко о необходимости увольнения с должности. "Это Генеральный прокурор имеет только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал", – заявил Зеленский.