Генпрокурор Руслан Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле: что известно

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Недилько Ксения
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уехал за пределы страны в рамках официального рабочего визита. По данным информированных источников издания "Украинская правда" в правоохранительных органах, глава Офиса генпрокурора пересек государственный рубеж в 2:38 ночи, используя служебный автомобиль.
Руслан Кравченко. Иллюстративное фото
Само чиновник подтвердил свой выезд и раскрыл ключевые задачи поездки. По его словам, в ходе запланированных международных переговоров он намерен детально ознакомить зарубежных коллег с текущей ситуацией в украинском антикоррупционном секторе.
В частности, Кравченко планирует поднять вопрос о чрезмерном усилении полномочий соответствующих структур.
Он также добавил, что намерен указать на потенциальные угрозы, которые, по его мнению, несет текущая деятельность этих институтов для внутренней стабильности государства.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Руслан Кравченко должен покинуть пост. Глава государства отреагировал на утреннее заявление Кравченко, говорившего о политическом давлении.
По словам Зеленского, после сложившейся ситуации для генпрокурора остается лишь один вариант – отставка. Президент подчеркнул, что лично сообщил Кравченко о необходимости увольнения с должности. "Это Генеральный прокурор имеет только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал", – заявил Зеленский.