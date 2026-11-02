Фирма по окружению председателя Госвосстановления Федорова стремится взыскать 69 млн грн. за работы в оккупации, которые невозможно проверить - СМИ

Строительная компания ООО "Мелсити", принадлежащая представителям близкого окружения главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Ивана Федорова, пытается взыскать с государства платежи на сумму более 69 млн грн за строительство ледовой арены в оккупированном Мелитополе. Проверить выполнение работ из-за оккупации невозможно, при этом часть актов чиновники из Мелитопольской администрации подписывали осенью 2022 года. 13 октября 2026 во исполнение решения апелляционного суда был издан приказ о принудительном возврате компании средств, говорится в материале УНИАН .

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Издание отмечает, что возведение арены должно было происходить в две очереди. Первый контракт подписали с ООО "Мелсити", которое, по сообщениям СМИ, подконтрольно людям из близкого окружения тогдашнего мэра Мелитополя Федорова, в апреле 2021 года на сумму более 90 млн. грн. Объект должен был завершиться ко дню независимости в августе, однако де-факто официальное открытие состоялось в конце декабря 2021 года. Однако уже в середине декабря Мелитопольский городской совет объявил вторую закупку – более чем на 55 млн грн. на доработку объекта, контракт в феврале 2022 года снова подписали с ООО "Мелсити", работы должны были завершить до конца июня 2022 года.

"Очевидно, что выполнить загаданный горсоветом объем работ ООО "Мелсити" не имело возможности: через три недели после подписания договора россияне вторглись в Украину, за несколько дней Мелитополь было оккупировано, а сам Федоров попал в плен. Действительно ли была необходимость в дополнительной закупке и каким было реальное состояние арены на момент осуществления арены на момент их арены" трех недель – уже невозможно проверить”, — говорится в материале.

Однако осенью 2022 года руководитель департамента коммунального хозяйства Мелитополя Виктория Репашевская утверждает акты выполненных работ по якобы проделанным работам на 56 млн грн. "Это значит, что за работы, которые должны были выполняться в течение полугода, а были "выполнены" за три недели, ООО "Мелсити" должно получить средства в полном объеме. Очевидно, что этого не произошло. Тогда общество подало в суд на департамент ЖКХ в декабре 2023 года. Сумма иска — 69 млн грн. Это основная сумма несвоевременный расчет”, — говорится в статье.

Директор и формальный владелец ООО Мелсити Владимир Новосельцев утверждал в своем заявлении, что не просто завершил все работы, но еще и якобы смог в мае 2022 года заказать услуги по техническому надзору за состоянием выполненных работ, а также через волонтеров, которые работали в оккупированном Мелитополе. "Объяснил", что выполнение работ до 26 февраля подтверждают новости об открытии арены в декабре 2021 года. Какая в этом логика — непонятно, ведь договор был заключен 3 февраля", — говорится в материале.

В Департаменте Мелитопольской мэрии сам факт подписания репашевских актов и принятия работ не отрицали. Единственным аргументом против был отказ платить пеню и штрафы. За время рассмотрения иска Федоров стал главой Запорожской областной администрации, а Репашевская возглавила ГП "Местные дороги Запорожской области", где ООО "Мелсити" вновь стало одним из ключевых подрядчиков.

Впрочем, суд решил отказать в удовлетворении иска, поскольку подрядчик не предоставил никаких других доказательств выполнения работ, кроме фактически актов.

В сентябре 2026 года Федоров стал главой Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. За это время рассмотрел суд апелляционной инстанции. Здесь судьи решили , что акты, предоставленные мелитопольским ФЛПом – это вполне полноценное подтверждение выполнения работ, а полномасштабное вторжение – не достаточный аргумент, чтобы оккупированный город не мог рассчитаться по долгам. После этого был издан судебный приказ о принудительном взыскания средств в пользу "Мелсити".

Сам Федоров, еще находясь формально в должности мэра Мелитополя, в 2023 году в комментарии СМИ заявлял , что "все работы, все без исключения… были выполнены еще до конца 2021 года". Впоследствии он добавил, что "все строительные работы выполнялись до оккупации", а увеличение стоимости объяснил "подкорректированным проектом", подготовленным в феврале. Хотя это прямо противоречит заявлениям его подчиненных в суде, признавших, что после выполнения основного контракта выяснилось, что необходимо заказать работ еще на 56 млн. грн. Кроме того, это противоречит и утверждению подрядчика, что справился с полугодовым объемом работ за три недели.

Издание отмечает, что, по данным систем закупок, компания "Мелсити" за годы своего существования получила подряды от местных органов власти на 1,7 млрд грн, из них более 500 млн грн — это средства от ГП "МДЗО", а значительная часть остальных — от коммунальщиков Мелитополя. Оба учреждения возглавляла Репашевская, сначала при мэре Фёдоре, а затем при губернаторе Фёдоре. Вместе с рядом других фирм, связанных с Федоровым, "Мелсити" получила около 11 млрд грн подрядов за время его подъема по карьерной лестнице. Компания фигурирует по уголовному делу Бюро экономической безопасности, которое обнаружило в Запорожской области схему, фигуранты которой завладели более 6,47 млн. грн. бюджетных средств на фортификациях. Чиновников Мелитопольской РГА подозревают в сговоре с частными фирмами, среди которых "Мелсити".