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Федоров попытался записать успех со Старлинком на свой счет, но Маск испортил ему пиар — военный Сазонов

«Маск обнулил пиар Минцифры»: Сазонов заявил, что Федоров тщетно пытался записать заслуги из Starlink на себя

15 октября 2026, 16:21
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Недилько Ксения

Михаил Федоров попытался представить возобновление работы Старлинк на высоких скоростях как собственное достижение, однако Илон Маск поставил его на место, напомнив, что ключевые решения по военной спутниковой системе принимаются в США. На это обратил внимание военнослужащий Кирилл Сазонов.

Федоров попытался записать успех со Старлинком на свой счет, но Маск испортил ему пиар — военный Сазонов

Михаил Федоров

"Илон Маск красиво поставил на место Федорова в его попытке попиариться на Старлинках. Решение принимает не Маск, а правительство США и военные", – отметил Сазонов.

Бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил об улучшении работы Старлинк на скорости до 160 км/ч и публично поблагодарил Илона Маску за поддержку Украины. Заявление Федорова оперативно распространила "Украинская правда", владельцем которой является инвестиционная компания Томаша Фиалы.

Федоров попытался записать успех со Старлинком на свой счет, но Маск испортил ему пиар — военный Сазонов - фото 2

                                                                                                                                                                                        

Однако в ответ Маск уточнил, что военная система Starshield находится под контролем правительства США. По его словам, решение об ограничениях ее использования принимается американскими военными, а окончательное слово остается за президентом Соединенных Штатов.

Военнослужащий Кирилл Сазонов расценил этот ответ как опровержение попыток Федорова использовать ситуацию для собственного пиара.

В то же время, в Министерстве обороны подтвердили, что работа Starshield в движении возобновилась и продолжается, что подтверждают отчеты военных подразделений.

При этом именно Минобороны Украины занимается коммуникацией с американскими партнерами по выяснению причин ограничений.



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