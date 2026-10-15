Михаил Федоров попытался представить возобновление работы Старлинк на высоких скоростях как собственное достижение, однако Илон Маск поставил его на место, напомнив, что ключевые решения по военной спутниковой системе принимаются в США. На это обратил внимание военнослужащий Кирилл Сазонов.

Михаил Федоров

"Илон Маск красиво поставил на место Федорова в его попытке попиариться на Старлинках. Решение принимает не Маск, а правительство США и военные", – отметил Сазонов.

Бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил об улучшении работы Старлинк на скорости до 160 км/ч и публично поблагодарил Илона Маску за поддержку Украины. Заявление Федорова оперативно распространила "Украинская правда", владельцем которой является инвестиционная компания Томаша Фиалы.

Однако в ответ Маск уточнил, что военная система Starshield находится под контролем правительства США. По его словам, решение об ограничениях ее использования принимается американскими военными, а окончательное слово остается за президентом Соединенных Штатов.

Военнослужащий Кирилл Сазонов расценил этот ответ как опровержение попыток Федорова использовать ситуацию для собственного пиара.

В то же время, в Министерстве обороны подтвердили, что работа Starshield в движении возобновилась и продолжается, что подтверждают отчеты военных подразделений.

При этом именно Минобороны Украины занимается коммуникацией с американскими партнерами по выяснению причин ограничений.