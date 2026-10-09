Это не просто задержание: что произошло с Ткачем в Вене и почему возникли вопросы

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Кречмаровская Наталия
Украинский журналист Михаил Ткач 8 октября был задержан в Вене. Известно, что утром 9 октября 2026 года его освободили из-под стражи. В общей сложности в австрийской полиции он находился более 12 часов. По официальной информации, Ткач в Вене выполнял редакционную задачу – искал бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
Михаил Ткач. Фото из открытых источников
Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева назвала сами обвинения австрийских правоохранителей в адрес журналистов абсолютно беспрецедентными и такими, с которыми редакция никогда раньше не сталкивалась.
Тем временем министр внутренних дел Герхард Карнер (ÖVP) в пятницу днем на полях пресс-конференции сообщил причину задержания. По его словам, на этой неделе в Вене были арестованы четыре украинца по подозрению в шпионаже, пишет новостной сайт Кleinezeitung.
Речь идет, как отмечается на сайте, о журналисте Михаиле Ткаче, одном из самых известных журналистов-расследователей Украины.
Прокомментировали ситуацию в Венской прокуратуре.
Как сообщает сайт, речь идет о Ткаче и Бондаренко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как Трамп, вероятно, будет "дожимать" Зеленского.