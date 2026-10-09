Это не просто задержание: что произошло с Ткачем в Вене и почему возникли вопросы

Украинский журналист Михаил Ткач 8 октября был задержан в Вене. Известно, что утром 9 октября 2026 года его освободили из-под стражи. В общей сложности в австрийской полиции он находился более 12 часов. По официальной информации, Ткач в Вене выполнял редакционную задачу – искал бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Михаил Ткач. Фото из открытых источников

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева назвала сами обвинения австрийских правоохранителей в адрес журналистов абсолютно беспрецедентными и такими, с которыми редакция никогда раньше не сталкивалась.

Тем временем министр внутренних дел Герхард Карнер (ÖVP) в пятницу днем на полях пресс-конференции сообщил причину задержания. По его словам, на этой неделе в Вене были арестованы четыре украинца по подозрению в шпионаже, пишет новостной сайт Кleinezeitung.

"Двое подозреваемых, арестованных в начале недели, уже находятся под стражей. Известный в Украине журналист и оператор был взят под стражу в четверг. Оператора до сих пор удерживают, тогда как журналиста уже уволили", — цитирует министра издание.

Речь идет, как отмечается на сайте, о журналисте Михаиле Ткаче, одном из самых известных журналистов-расследователей Украины.

Издание приводит слова пресс-секретаря посольства Украины в Вене, однако не называя ее: "Мы ожидаем своевременного официального заявления от соответствующих австрийских органов власти относительно обстоятельств и правовых оснований его ареста".

Прокомментировали ситуацию в Венской прокуратуре.

"В ходе других расследований возникло подозрение еще в отношении двух человек, но оно не было подтверждено", — сообщила представитель Венской прокуратуры Нина Буссек.

Как сообщает сайт, речь идет о Ткаче и Бондаренко.

"Одно из этих лиц было уволено, а допрос второго продолжается. Однако пока, похоже, подозрение против них не подтверждается. Оно не смогло предоставить дальнейшие комментарии", — отмечается в сообщении.

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