«Это дискриминация»: в Днепре суд обязал ТЦК исключить трансгендерную женщину из реестра «Оберег»

Днепропетровский окружной административный суд принял знаковое постановление, защитив права гражданки Украины, которому территориальный центр комплектования отказал в исключении из военного учета после официальной коррекции пола.

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Спор возник из-за разногласий в трактовке правового статуса лица, ранее состоявшего на учете как мужчина. Как установил суд, согласно медицинскому свидетельству от 18 июня 2026 года, "истка сменила пол с мужского на женский", после чего получила новое свидетельство о рождении и паспорте гражданина Украины с отметкой "Ж/F". В этой связи она обратилась в военкомат с просьбой обновить документы. Однако "ТЦК считал, что официальное изменение пола с мужского на женское не отменяет ранее приобретенного статуса военнообязанного", обосновав это тем, что такая процедура отсутствует в перечне оснований для снятия с учета и требовал прохождения ВЛК.

Истец категорически не согласилась с требованиями военных и обратилась за судебной защитой, доказывая, что нормы должны применяться к ней на общих основаниях, предусмотренных для женщин. Она акцентировала, что "не имеет медицинского или фармацевтического образования, а также специальности или профессии, которая предполагала бы обязательное пребывание женщины на военном учете". Никаких заявлений о добровольном желании быть военнообязанной гражданка также не писала, поэтому любые правовые основания для дальнейшего пребывания в базах данных военных отпали.

Рассмотрев материалы дела №160/22278/26, суд полностью поддержал позицию истицы и признал действия ТЦК незаконными. В решении отмечается, что суд увидел дискриминацию и указал на недопустимость продолжения применения к женщине правового режима, предусмотренного для мужчин. Судьи подчеркнули, что "истец не относится к категориям женщин, подлежащих обязательному военному учету", а отказ военкомата грубо нарушает принципы равенства перед законом и правовой определенности.

По результатам рассмотрения суд "признал отказ в исключении из военного учета противоправным, указал на дискриминационное отношение и обязал внести изменения в реестр "Оберег"", полностью удовлетворив исковые требования.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада пока не рассматривает законопроекты о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет или привлечении женщин в ряды Вооруженных сил Украины. Также в ближайшее время менять нижний возрастной предел призыва не планируют.