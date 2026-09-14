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Директор НАБУ Кривонос одним словом жестко ответил на обвинения генпрокурора Кравченко

Директор НАБУ Семен Кривонос назвал "бредом" заявления Руслана Кравченко.

14 сентября 2026, 18:55
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Slava Kot

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос резко отреагировал на заявления генерального прокурора Руслана Кравченко о якобы предложении гарантий неприкосновенности. Он назвал эти утверждения "бредом" и заявил, что не намерен их комментировать.

Директор НАБУ Кривонос одним словом жестко ответил на обвинения генпрокурора Кравченко

Директор НАБУ Семен Кривонос

Семен Кривонос на брифинге 14 сентября ответил на вопросы журналистов по поводу заявлений Кравченко.

"Бред. Я не комментирую и не собираюсь комментировать. Что касается того, что мы ему что-то гарантировали или не гарантировали", — заявил директор НАБУ.

Кривонос особо подчеркнул, что официального сообщения о подозрении ему не вручали. По его словам, он не видел бумажного документа, и в НАБУ или САП такой документ никто не привозил.

"Я не видел бумажного документа сообщения о подозрении. Мне никто ее не вручал, никто не привозил его в НАБУ или САП", — сказал Кривонос.

Глава НАБУ также отказался комментировать обнародованное Кравченко видео с допросом женщины. По просьбе журналистов директор НАБУ назвал материалы "сфальсифицированным бредом".

Напомним, что 14 сентября Кравченко опубликовал видео под названием "Эпизод 1. Отец по расчету". В нем говорится о материалах производств 2008 года, в рамках которых Кривоносу выдвигают утверждение относительно якобы фиктивного усыновления ребенка во избежание ответственности за подкуп избирателей. Ранее в тот день Кравченко заявил, что подписал подозрение Кривоносу. По его словам, речь идет, в частности, о подделке документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении.

Заявления Кравченко раздались на фоне его конфликта с антикоррупционными органами. 7 сентября он подал в отставку с должности генерального прокурора на фоне расследования НАБУ и САП по поводу возможного систематического получения взяток от мошеннических колл-центров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто станет новым генпрокурором Украины.



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