Директор НАБУ Кривонос одним словом жестко ответил на обвинения генпрокурора Кравченко

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Slava Kot
Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос резко отреагировал на заявления генерального прокурора Руслана Кравченко о якобы предложении гарантий неприкосновенности. Он назвал эти утверждения "бредом" и заявил, что не намерен их комментировать.
Директор НАБУ Семен Кривонос
Семен Кривонос на брифинге 14 сентября ответил на вопросы журналистов по поводу заявлений Кравченко.
Кривонос особо подчеркнул, что официального сообщения о подозрении ему не вручали. По его словам, он не видел бумажного документа, и в НАБУ или САП такой документ никто не привозил.
Глава НАБУ также отказался комментировать обнародованное Кравченко видео с допросом женщины. По просьбе журналистов директор НАБУ назвал материалы "сфальсифицированным бредом".
Напомним, что 14 сентября Кравченко опубликовал видео под названием "Эпизод 1. Отец по расчету". В нем говорится о материалах производств 2008 года, в рамках которых Кривоносу выдвигают утверждение относительно якобы фиктивного усыновления ребенка во избежание ответственности за подкуп избирателей. Ранее в тот день Кравченко заявил, что подписал подозрение Кривоносу. По его словам, речь идет, в частности, о подделке документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении.
Заявления Кравченко раздались на фоне его конфликта с антикоррупционными органами. 7 сентября он подал в отставку с должности генерального прокурора на фоне расследования НАБУ и САП по поводу возможного систематического получения взяток от мошеннических колл-центров.
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