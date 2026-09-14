Директор НАБУ Кривонос одним словом жестко ответил на обвинения генпрокурора Кравченко

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос резко отреагировал на заявления генерального прокурора Руслана Кравченко о якобы предложении гарантий неприкосновенности. Он назвал эти утверждения "бредом" и заявил, что не намерен их комментировать.

Директор НАБУ Семен Кривонос

Семен Кривонос на брифинге 14 сентября ответил на вопросы журналистов по поводу заявлений Кравченко.

"Бред. Я не комментирую и не собираюсь комментировать. Что касается того, что мы ему что-то гарантировали или не гарантировали", — заявил директор НАБУ.

Кривонос особо подчеркнул, что официального сообщения о подозрении ему не вручали. По его словам, он не видел бумажного документа, и в НАБУ или САП такой документ никто не привозил.

"Я не видел бумажного документа сообщения о подозрении. Мне никто ее не вручал, никто не привозил его в НАБУ или САП", — сказал Кривонос.

Глава НАБУ также отказался комментировать обнародованное Кравченко видео с допросом женщины. По просьбе журналистов директор НАБУ назвал материалы "сфальсифицированным бредом".

Напомним, что 14 сентября Кравченко опубликовал видео под названием "Эпизод 1. Отец по расчету". В нем говорится о материалах производств 2008 года, в рамках которых Кривоносу выдвигают утверждение относительно якобы фиктивного усыновления ребенка во избежание ответственности за подкуп избирателей. Ранее в тот день Кравченко заявил, что подписал подозрение Кривоносу. По его словам, речь идет, в частности, о подделке документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении.

Заявления Кравченко раздались на фоне его конфликта с антикоррупционными органами. 7 сентября он подал в отставку с должности генерального прокурора на фоне расследования НАБУ и САП по поводу возможного систематического получения взяток от мошеннических колл-центров.

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