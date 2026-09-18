Цензура от YouTube: расследование о новой жизни Януковича удалили по жалобе из РФ

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Недилько Ксения
Популярный украинский сатирически-аналитический проект "Телевидение Торонто" столкнулся с жесткой блокировкой своего контента на международной платформе из-за юридических манипуляций со стороны Российской Федерации. Объектом атаки стал резонансный материал, раскрывавший детали быта и новые анкетные данные скрывающегося от правосудия бывшего украинского высокопоставленного чиновника.
Янукович и его супруга Людмила. Фото из открытых источников
Журналисты рассказали, что их работа вызвала мгновенную и агрессивную реакцию в российском правовом поле сразу после того, как стала вирусной.
Формальным поводом для блокировки всего масштабного материала стал крохотный фрагмент, где демонстрировались закрытые элитные объекты, связанные с ближайшим окружением беглеца.
Команда проекта сейчас ищет альтернативные юридические и технические пути, чтобы вернуть расследование в публичное пространство, поскольку считает действия платформы YouTube по поводу потаканий российской цензуре и сокрытия информации о лицах, находящихся под международными санкциями.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сбежавший в Россию после Революции Достоинства экс-президент Украины Виктор Янукович, вероятно, уже много лет проживает в закрытой резиденции в Сочи вместе с гражданской женой Любовью Полежай (Садыковой). К такому выводу пришли журналисты проекта "Телевидение Торонто", которые провели масштабное расследование о нынешней жизни семьи бывшего президента.