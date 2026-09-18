Цензура от YouTube: расследование о новой жизни Януковича удалили по жалобе из РФ

Популярный украинский сатирически-аналитический проект "Телевидение Торонто" столкнулся с жесткой блокировкой своего контента на международной платформе из-за юридических манипуляций со стороны Российской Федерации. Объектом атаки стал резонансный материал, раскрывавший детали быта и новые анкетные данные скрывающегося от правосудия бывшего украинского высокопоставленного чиновника.

Янукович и его супруга Людмила. Фото из открытых источников

Журналисты рассказали, что их работа вызвала мгновенную и агрессивную реакцию в российском правовом поле сразу после того, как стала вирусной.

"За 10 дней наше видео набрало более 1,5 миллиона просмотров и успешно добралось до России, — делятся подробностями инцидента авторы расследования, описывая цепочку вовлеченных в цензурирование лиц. Представители команды "Телевидение Торонто" отмечают: — После этого YouTube удалил расследование по требованию российского агентства недвижимости, которое, по нашим данным, привлекли юристы Януковича через его невестку. Любую апелляцию нашего канала администрация YouTube полностью отклонила".

Формальным поводом для блокировки всего масштабного материала стал крохотный фрагмент, где демонстрировались закрытые элитные объекты, связанные с ближайшим окружением беглеца.

"Формальные претензии касаются всего 38 секунд видео, в которых зрителям показали элитный дом в Подмосковье, официально принадлежащий семье старшего сына Януковича, — объясняют медийщики суть юридического конфликта. Рассказывая о привлечении государственных карательных органов РФ к блокированию украинского контента, расследователи добавили: — Российское агентство оперативно подало жалобу в корпорацию Google через Московский городской суд, а к этому процессу практически сразу присоединился Роскомнадзор".

Команда проекта сейчас ищет альтернативные юридические и технические пути, чтобы вернуть расследование в публичное пространство, поскольку считает действия платформы YouTube по поводу потаканий российской цензуре и сокрытия информации о лицах, находящихся под международными санкциями.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сбежавший в Россию после Революции Достоинства экс-президент Украины Виктор Янукович, вероятно, уже много лет проживает в закрытой резиденции в Сочи вместе с гражданской женой Любовью Полежай (Садыковой). К такому выводу пришли журналисты проекта "Телевидение Торонто", которые провели масштабное расследование о нынешней жизни семьи бывшего президента.