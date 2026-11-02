"Азов" отреагировал на скандал в Борщаговке: что известно о пытках военных

В Петропавловской Борщаговке в Киевской области разгорелся скандал вокруг военного объекта Национальной гвардии Украины. После сообщений в соцсетях о возможных пытках военнослужащих у здания собрались гражданские. В 1-м корпусе НГУ "Азов" прокомментировали ситуацию и сообщили об обнаруженных военных с травмами.

Александр Пивненко прибыл на место столкновений в Петропавловской Борщаговке

Как отметили в пресс-службе корпуса, инцидент произошел на территории временного пункта дислокации воинской части 3121, относящейся к 1-му корпусу НГУ "Азов".

2 ноября в социальных сетях начала распространяться непроверенная информация о якобы пытках военных на территории военного городка. После этого к объекту пришли гражданские граждане, требовавшие выдать им мобилизованных военнослужащих. Получив отказ, люди заблокировали работу объекта и пытались проникнуть внутрь без разрешения. На место прибыл командующий Национальной гвардией Александр Пивненко.

По информации "Азова", в помещении находились мобилизованные военнослужащие, а также бойцы, задержанные после самовольного ухода из воинской части (СЗЧ), которые ожидали дальнейшего распределения. В ходе проверки выяснилось, что четверо военнослужащих получили телесные повреждения. Их немедленно направили в госпиталь для медицинского обследования. В корпусе подчеркнули, что любые случаи насилия в отношении военных недопустимы.

"В случае, если будет установлен факт незаконных насильственных действий на территории военного городка, виновные понесут справедливое наказание", — заявили в пресс-службе "Азова".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МВД Иван Выговский объявил о служебном расследовании после столкновений в Петропавловской Борщаговке.

Также "Комментарии" писали о скандале с содержанием людей под Киевом: первые заявления Буданова, прибывшего на место столкновений.