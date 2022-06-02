С начала недели на Херсонщине ВСУ отминусовали 3 вертолета РФ – сегодня еще 1

Четыре вертолёта с начала недели сбили украинские военные в районе недавно освобождённого села Давыдов Брод, Херсонская область! Сегодня не справился с гравитацией российский Ка-52. И несколько дней назад, в этом же районе были сбиты ещё два Ка-52 и один Ми-8. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщает нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Вертолет Ка-52. Фото: из открытых источников

"Наши воины показывают мастерство на всех направлениях, у врага нет шансов. Херсонщина будет освобождена!", – написал нардеп.

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