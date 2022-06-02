logo

BTC/USD

29981.59

ETH/USD

1823.33

LTC/USD

63.35

USD/UAH

35.85

EUR/UAH

38.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией С начала недели на Херсонщине ВСУ отминусовали 3 вертолета РФ – сегодня еще 1
commentss НОВОСТИ Все новости

С начала недели на Херсонщине ВСУ отминусовали 3 вертолета РФ – сегодня еще 1

ВСУ бьют вражескую артиллерию

сегодня, 15:48
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Четыре вертолёта с начала недели сбили украинские военные в районе недавно освобождённого села Давыдов Брод, Херсонская область! Сегодня не справился с гравитацией российский Ка-52. И несколько дней назад, в этом же районе были сбиты ещё два Ка-52 и один Ми-8. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщает нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

С начала недели на Херсонщине ВСУ отминусовали 3 вертолета РФ – сегодня еще 1

Вертолет Ка-52. Фото: из открытых источников

"Наши воины показывают мастерство на всех направлениях, у врага нет шансов. Херсонщина будет освобождена!", – написал нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос с полным эмбарго на российскую нефть может быть закрыт уже самым ближайшим временем. Если раньше в ЕС не знали, где брать нефть в таких больших объёмах, то теперь такие поставки может обеспечить Саудовская Аравия. Единственная просьба, которую озвучила Саудовская Аравия – это жесткие санкции против России, чтобы страна-бензоколонка перестала из-за тотальных санкций добывать нефть.  Саудовская Аравия сопротивлялась призывам ускорить увеличение добычи, несмотря на то, что цены на нефть достигли около 120 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем за десятилетие. Саудовская Аравия считает, что ей следует держать свободные производственные мощности в резерве. Но опасения по поводу прямой нехватки поставок усилились после того, как ЕС ввел еще один пакет санкций против Москвы, включая нефтяное эмбарго.                                                               

Также издание "Комментарии" сообщало — не только американские HIMARS: стало известно, какое смертоносное оружие передаст Украине Лондон. Минобороны Британии уже официально заявило о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня M270, способных поражать цели на расстоянии до 80 километров.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/21336
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!