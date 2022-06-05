Ряд западных стран начали готовить план прекращения войны в Украине

Представители США, ЕС и Великобритании все чаще стали проводить встречи, на которых начали обсуждать план прекращения войны в Украине. Запад рассчитывает, что военные действия в Украине можно будет прекратить путем переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует "CNN".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

При этом источники "CNN" отмечают, что официальные представители Украины напрямую не участвуют в обсуждении будущего соглашения, которое могло бы положить конец войны в Украине.

В материале говорится, что Запад хочет наработать приблизительные параметры плана мирного урегулирования. При этом союзники Украины утверждают, что решение – соглашаться на этот план или нет Киев должен принять единолично. Только от украинского общества зависит на какие условия соглашаться, а на какие – нет.

Отметим, больше всего инициативы провести переговоры и за столом переговоров завершить войну исходило от Турции и ее лидера Эрдогана. После встречи 29 марта украинской и российской делегаций в Стамбуле появилась надежда, что сторонам удастся найти какое-то компромиссное решение, но в итоге после этой встречи переговоры фактически застопорились.

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