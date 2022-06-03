Рубикон в 100 дней войны: достаточно ли США и ЕС поддерживают Киев – чего не хватает для победы

Сто дней с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Как оцениваете действия США и ЕС? Чего от них можно ожидать в дальнейшем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Военная поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Поддержка Украины плюс санкции против России – это единственная комбинация, которая тут может быть

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик признался, что уровень сплоченности партнеров Украины превзошел его ожидания.

"Да, там есть некоторая палитра подходов, интересов, и кое-где уже видны трещинки в этой коалиции. Но, тем не менее, за эти 100 дней была продемонстрирована сплоченность", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что помощь Украине была многоплановой – от поставок вооружений до гуманитарной помощи и поддержки нашей экономики.

"Причем масштабы впечатляют. Правда, масштабы урона для Украины от агрессии тоже колоссальны, – отмечает Владимир Дубовик. – Очевидно, что наши партнеры должны еще долго помогать нам восстанавливать экономику – и они это, вроде бы, понимают".

Что касается санкций против России, то они, по мнению эксперта, довольно серьезны. Хотя, к сожалению, пока не дали искомого результата – прекращения агрессии.

"Каких-то новых радикальных санкций вряд ли есть смысл ожидать. Но в любом случае, поддержка Украины плюс санкции против России – это единственная комбинация, которая тут может быть", – считает Владимир Дубовик.

По его словам, на ближайшее время можно ожидать продолжение поставок всё более серьезных вооружений.

"Со временем, если война затянется, можно будет прогнозировать приход некоторой "усталости", сомнений в том оказывает ли поддержка необходимое воздействие, – прогнозирует эксперт. – Мобилизация как политических элит, так и общественности стран-партнеров может снизиться. И есть вероятность услышать еще больше голосов, толкающих нас к мирным переговорам прямо сейчас, в том числе к принятию условий, которые будут для нас невыгодны. Украина, конечно, будет решать сама, но помощь партнеров для нас критически важна. Резюмируя: на ближайшую перспективу мы можем рассчитывать на сохранение высокого уровня поддержки, но на более отдаленную – возможно снижение этого уровня".

В коллективной душе Запада борются ценности и интересы. И на примере США, и на примере ЕС – видно, что это происходит

Политолог Андрей Окара отмечает, что, начиная с 2014 года, когда собственно началась российско-украинская война, вышедшая на новый уровень в 2022-м, можно наблюдать, как в коллективной душе Запада борются ценности и интересы.

"И на примере США, и на примере ЕС – видно, что это происходит. Где-то одно перевешивает, где-то другое. И это – основной драматический конфликт. И именно он поясняет те процессы, которые происходят сейчас между Украиной и условным коллективным Западом", – считает эксперт.

По его словам, начиная с 26 апреля, когда на базе Рамштайн министры обороны стран НАТО и союзников создали новый формат для поддержки Украины, мы видим постоянное колебание "генеральной линии партии". А также то, что таких партий – две.

"Есть позиции США, Польши, Великобритании, стран Балтии. Что Украина должна победить. И именно такой консенсус был озвучен тогда в Рамштайне, его же так или иначе поддержали во время второй онлайн встречи, – подчеркивает Андрей Окара. – Но в определенный момент появилась и позиция отдельных представителей Европы. Особенно, когда речь пошла о непосредственной передаче Украине серьезного вооружения. Вдруг возникла альтернативная позиция (Италия, Франция, Германия, Венгрия). В стиле – Украина не должна проиграть, но надо понимать и Россию, мы не представляем себе мира, в котором не будет прежней РФ".

Соответственно, продолжает политолог, сейчас основная политическая динамика развивается между двумя этими позициями, взглядами. Причем условные "миротворцы" хотят заморозить этот конфликт, подталкивая Украину к условному "Минску-3".

Андрей Окара видит четыре причины, почему такая позиция у тех, кто хочет принимать в расчет российские интересы.

1. Возможный подкуп европейских политиков.

2. Возможны компромат на них.

3. Реальный страх ядерной войны.

4. Страны-"миротворцы" не готовы к изменению конфигурации миропорядка, где их роль будет значительно ниже, чем сейчас.

"То, какая из партий, из сторон победит – во многом будет определять и то, как будут развиваться события на фронте российско-украинской войны", – прогнозирует политолог.

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