logo

BTC/USD

20974.70

ETH/USD

1114.06

LTC/USD

43.27

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РСЗО HIMARS скоро доставят в Украину: обучение наших военных завершено
commentss НОВОСТИ Все новости

РСЗО HIMARS скоро доставят в Украину: обучение наших военных завершено

В США заявили, что украинские военные завершили обучение руководству РСЗО HIMARS, поэтому ожидаются поставки

сегодня, 10:45
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Военные из Украины в июне учились управлению современными РСЗО HIMARS и их стажировка уже завершается, поэтому США сможет поставлять в Украину эти системы уже в ближайшее время. Эксперты ранее отмечали, что такие РСЗО крайне необходимы для украинцев на фронте, ведь позволят противостоять армии россии, что имеет преимущество в количестве артиллерийских систем. Об этом сообщает Голос Америки.

РСЗО HIMARS скоро доставят в Украину: обучение наших военных завершено

Ракетный комплекс, фото Википедия

14 июня заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль подтвердил информацию о поставках этого вида оружия в Украину и подчеркнул, что США имеют цель помочь нашему государству защитить себя от оккупантов и усилить свои позиции на фронте, отразить атаки россиян. По его мнению, Украина и россия в конце концов будут проводить переговоры о прекращении огня.

Однако США пока не видят от россии намерений идти на переговоры и прекратить агрессию, подчеркнула в речи спикер администрации Байдена Карин Жан Пьер. По ее словам, США увеличивают объемы вооружения для Украины, чтобы ВСУ было чем биться на Донбассе и ежедневно отправляют оружие в наше государство.

15 июня в Рамштайне состоится третье заседание министров обороны вошедших в контактную группу по обороне Украины. министр обороны США Остин будет "просить их продолжать предоставлять оружие и оборудование" во время встречи. Пока не разглашается, какие именно пакеты военной помощи и какие страны будут предоставлять это Украине, но во время заседания будут обсуждаться новые поставки того оружия, которое крайне необходимо для наших Вооруженных сил.

Как писал портал, в прямом эфире Украина 24 военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, как поставка HIMARS изменит ситуацию на фронте и почему россияне уже приспособились к гаубицам М777.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/ukrainci-zavershuut-trenuvannya-na-himars/6617072.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!