РСЗО HIMARS скоро доставят в Украину: обучение наших военных завершено

Военные из Украины в июне учились управлению современными РСЗО HIMARS и их стажировка уже завершается, поэтому США сможет поставлять в Украину эти системы уже в ближайшее время. Эксперты ранее отмечали, что такие РСЗО крайне необходимы для украинцев на фронте, ведь позволят противостоять армии россии, что имеет преимущество в количестве артиллерийских систем. Об этом сообщает Голос Америки.



Ракетный комплекс, фото Википедия

14 июня заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль подтвердил информацию о поставках этого вида оружия в Украину и подчеркнул, что США имеют цель помочь нашему государству защитить себя от оккупантов и усилить свои позиции на фронте, отразить атаки россиян. По его мнению, Украина и россия в конце концов будут проводить переговоры о прекращении огня.

Однако США пока не видят от россии намерений идти на переговоры и прекратить агрессию, подчеркнула в речи спикер администрации Байдена Карин Жан Пьер. По ее словам, США увеличивают объемы вооружения для Украины, чтобы ВСУ было чем биться на Донбассе и ежедневно отправляют оружие в наше государство.

15 июня в Рамштайне состоится третье заседание министров обороны вошедших в контактную группу по обороне Украины. министр обороны США Остин будет "просить их продолжать предоставлять оружие и оборудование" во время встречи. Пока не разглашается, какие именно пакеты военной помощи и какие страны будут предоставлять это Украине, но во время заседания будут обсуждаться новые поставки того оружия, которое крайне необходимо для наших Вооруженных сил.

Как писал портал, в прямом эфире Украина 24 военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, как поставка HIMARS изменит ситуацию на фронте и почему россияне уже приспособились к гаубицам М777.





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