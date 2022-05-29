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Рота российских десантников осталась без капитана: ВСУ зачислили еще одного командира РФ к грузу 200

В нашей стране ликвидировали офицера РФ, который командовал парашютно-десантной ротой 106-й парашютно-десантной дивизии, отметили в ВСУ

сегодня, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украине во время войны с РФ был уничтожен капитана российской армии Александра Выгуляра. Уничтоженный капитан непосредственно командовал парашютно-десантной ротой 106-й парашютно-десантной дивизии армии России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на странице в Facebook СтратКом ВСУ.                 

Рота российских десантников осталась без капитана: ВСУ зачислили еще одного командира РФ к грузу 200

Александр Выгуляр. Фото: Facebook СтратКом ВСУ

В сообщении отмечает, Александр Выгуляр известен в России тем, что именно его заслуга в том, что оккупантам удалось реконструировать "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Выгуляр вместе со своими бойцами три месяца назад под Вязьмой выполнил задачи командования. Но вот выполнить задачи по вытеснению ВСУ и оккупации новых украинских территорий российский капитан не сумел. Теперь он возвращается домой, в Россию, уже грузом 200.

Читайте на портале "Комментарии" — российские командиры боятся за свои жизни – возвращаются обратно в РФ – готовятся к ударам ВСУ новой дальнобойной артиллерией.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты считают не случайными предупреждения спикеров Офиса президента, да и самого главы государства о том, что в средине июня стоит ожидать перелом в войне. Есть большая вероятность, что все эти дискуссии в США о том, что дадут они или не дадут тяжелую артиллерию параллельно с восклицаниями официального Киева в стиле "когда же дадите?!" – это работа на публику и не более того. На самом деле решение уже принято и есть даже основания утверждать, что американские установки MLRS уже на пути в Украину или же уже прибыли на фронт, но еще их не применяют.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=382547787247208&set=a.338601761641811
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