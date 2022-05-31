Российскую армию ждет большой моральный упадок: в США назвали причину

Сразу три составляющих привели к тому, что российская армия не оправдала те надежды, которые возлагало на нее высшее руководство России. Первая составляющая – это огромные потери младшего состава. Вторая составляющая – большой дефицит профессионализма у российских военных. Третья составляющая – российская армия так и не была модернизована, поэтому на поле боя действует по старинке. В итоге россияне испытывают моральный упадок в войне в Украине, военные очень истощены, а военному командованию управлять личным составом с каждым днем войны все сложнее. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, рост потерь среди младшего личного состава, вероятно, еще больше усугубит возможности российской армии и приведет к дальнейшему моральному упадку.

Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего состава.



Также ведомство сообщило, что российские офицеры батальонов и бригад не отдают приказы с тыла, поскольку вынуждены контролировать действия подчиненных солдат.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании отметило, что младшие офицеры отвечают за тактические операции низкого уровня из-за отсутствия профессионализма и модернизации в российской армии, и что растущие потери этих младших офицеров усложнят командование личным составом.

ISW отмечает и "внутреннее инакомыслие в российских военных кругах". При этом институт приводит слова экс-министра обороны так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), обвинившего Кремль в отказе от "идеологической основы" войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — на оккупированную Херсонщину надвигается голод: россияне, видимо, передумали проводить аннексию, вывозят все съедобное из региона.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!