Российское командование бросает в бой новые человеческие ресурсы: что происходит на Луганщине

Руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что происходит в городе по состоянию на 7 июня. По его словам, сейчас областной город в таком же состоянии, как и Рубежное, он уничтожается оккупантами, инфраструктура была разрушена ранее в результате авиаударов и обстрелов, еще до того, как россияне подошли к нему и зашли внутрь.

Фото Телеграм Луганская ОВА

Каждый час меняется ситуация, привлечено с нашей стороны множество сил и средств. Продолжаются уличные бои и артиллерийская дуэль. Город будут отбивать, половину его контролируют оккупанты. Российское командование бросает в бои новый человеческий ресурс, это усложняет ситуацию, также они преобладают в живой силе.

Эвакуация из города невозможна, на свой риск волонтеры подвозят туда продукты, воду, медикаменты. Трасса Бахмут-Лисичанск под контролем Украины, но простреливается. Оккупанты бьют и по другим городам Луганской области. 6 июня был обстрел объектов в Лисичанске – попали в рынок, горный колледж, школу.

Среди пострадавших двое гражданских в школе. Пожарные тушили пожар на рынке площадью 1000 квадратных метров в течение дня. Разрушено и сгорело помещение горно-индустриального профессионального колледжа. За прошедшие сутки россияне обстреляли также пекарню в городе, здания государственных учреждений и многоэтажные дома.



Всего за сутки пятеро пострадавших, троих раненых мужчин и женщину из Лисичанска и Приволья госпитализировали в больницы других областей.

Оккупанты в течение суток били по Золотому и Горному, разрушены 24 дома в этих населенных пунктах. ВСУ отразили наступление россиян в направлении Новоохтырки и Воронового.

В целом в области полностью разрушены Счастье, Рубежное, Попасная, Северодонецк и другие города, оккупанты равняют с землей, как и Мариуполь теперь еще и Лисичанск.

Как сообщал портал "Комментарии", в ЕС отреагировали на приказы Путина по паспортизации украинцев на оккупированных территориях.



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