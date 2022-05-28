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Российские солдаты совершают зверства уже в рф: в Белгородской области участились случаи изнасилований

В Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт российских военных, значительно увеличилось количество заявлений об изнасилованиях

сегодня, 13:40
Автор:

Мокрик Анастасия
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Российские солдаты совершают зверства уже в рф: в Белгородской области участились случаи изнасилований

Изнасилования в рф. Фото: из открытых источников

В СБУ перехватили очередной телефонный разговор одного из российских оккупантов с женой, которая работает в правоохранительных органах рф.  Она рассказала военному, что за последнее время в прокуратуру поступило большое количество заявлений об изнасилованиях. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины. 

По словам супруги российского оккупанта, изнасилования происходили на территории города Валуйки, пгт Уразово и Вейделевка. Также она отметила, что изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов. Стоит отметить, что Белгородская область используется как перевалочный пункт российских военных. 

"Мама говорит, что там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…",- добавила женщина. 

Кроме того, жена оккупанта рассказала ему историю о том, как недавно девушка познакомилась с российским военным, но это знакомство в итоге превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.

Послушав жуткий рассказ супруги, оккупант посоветовал ей никуда не выходить в темное время и пока пожить в режиме "дом — работа".

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что российские захватчики признаются по телефону, что им разрешили применять запрещенные фосфорные и кассетные средства поражения.

Также портал "Комментарии" информировало о том, что в руки СБУ попала переписка командира полка захватчиков, воюющего под Изюмом на Харьковщине. В ней он признается, что расстреливает солдат, которые отказываются идти в наступление, а сам мечтает поскорее оказаться дома. 


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Источник: https://t.me/SBUkr/4343
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