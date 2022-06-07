Российские корабли уходят: в США рассказали, что заставило флот РФ отойти от украинских берегов

Довольно продолжительное время российское военные корабли держат в блокаде украинские порты за счет постоянного присутствия в относительной близости к украинскому побережью. Теперь же блокада южных портов Украины может быть существенно ослаблена. ВМС Украины заявляют, что сумели оттеснить российский флот за пределы 100-километровой зоны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института по изучению войны (ISW).

Российские корабли. Фото: из открытых источников

Американские военные аналитики, оперируя данными ВМС Украины, а также данными британской разведки отмечают, что российскому флоту приходится кардинально пересматривать свои действия в Черном море, чтобы не стать легкой добычей для украинских защитников.

Ключевые выводы экспертов ISW:

Российские войска, вероятно, сохраняют контроль над большей частью Северодонецка на 6 июня, хотя точная ситуация в городе остается неясной. Контроль над местностью, по всей вероятности, часто меняется.

Захватчики в районе Изюма не сделали ни одного подтвержденного продвижения, тогда как силы, продвигавшиеся к западу от Лимана, достигли незначительных достижений.

Оккупанты продолжали неудачные попытки разорвать украинские линии коммуникации к северо-востоку от Бахмута.

Ограниченные и локальные украинские контратаки вынудили российские войска сосредоточиться на содержании оборонных рубежей к северу от Харькова.

Российские оккупационные власти усиливают усилия по выдаче российских паспортов гражданам Украины и усилению контроля над оккупированными территориями.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин аплодирует венграм: эксперты рассказали нашему изданию, как заставить Будапешт перестать ставить палки в колеса Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!