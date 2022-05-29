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Российские командиры боятся за свои жизни – возвращаются обратно в РФ – готовятся к ударам ВСУ, – СМИ

Российское командование начало переносить свои КП подальше от зоны поражения артиллерии ВСУ

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Командование 27 отдельной мотострелковой бригады из состава 1-й танковой армии Западного военного округа РФ, которая задействована в войне против Украины, переносит свой командный пункт подальше от зоны действия артиллерии ВСУ. Как передает портал "Комментарии", так российские захватчики готовятся к передаче украинским защитникам мощных дальнобойных РЗСО типа Himars и M270, информирует "Defense Express".

Российские командиры боятся за свои жизни – возвращаются обратно в РФ – готовятся к ударам ВСУ, – СМИ

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

В подтверждение своих слов журналисты отмечают, что ранее российское командование понимало, что ВСУ не смогут поразить объекты, где расположены командные пункты. Потому они были размещены фактически на самой границе, а, если говорить более конкретно, то в 3 км от госграницы с Украиной. Теперь же россияне с 27-й омсбр переносят свой штаб на 22 км от предыдущей локации — в Шагаровку Белгородской области.

Журналисты отмечают, что, вероятно, перенос командного пункта согласован с руководством, иначе бы к действиям российских военных возникли бы вопросы. 

Итак, заключают в Defense Express, рашисты действительно готовятся к американским РСЗО на поле боя. Им известно, что целью реактивных систем станут их пункты управления войсками.

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Источник: https://defence-ua.com/news/okupanti_vzhe_gotujutsja_do_togo_scho_zsu_skoro_otrimajut_himars_ta_m270-7547.html
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