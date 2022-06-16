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Россияне увидят это в Херсоне, Запорожье, Крыму: Резников рассказал, как будут освобождать Украину

Оружие от союзников поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории. Включая Крым и Донбасс.

сегодня, 13:04
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что освобождать временно оккупированные украинские земли ВСУ намерены в три этапа. Киев ставит перед собой стратегическую цель – это освобождение абсолютно всей территории Украины, включая временно оккупированные районы Донбасса. А также Крым, и к этой цели Вооруженные силы Украины будут двигаться шаг за шагом. Как передает портал "Комментарии", об этом Резников заявил в интервью каналу "CNN".

Россияне увидят это в Херсоне, Запорожье, Крыму: Резников рассказал, как будут освобождать Украину

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Алексей Резников отметил, что первым этапом должна стать стабилизация ситуации на местах для предотвращения дальнейших потерь против российской армии. Второй этап будет заключаться в том, чтобы оттеснить российские войска на те позиции, которые огни занимали до 24 февраля.                                                            

Третий этап будет включать переговоры с союзниками Украины для принятия решения, как освобождать территории на части Донбасса и Крыма. На уточняющий вопрос от СМИ, может ли попытка Украины вернуть Крым спровоцировать Путина на ещё большую агрессию Резников ответил, что это не имеет никакого значения, потому что Россия увидит настоящую мощь ВСУ и в Херсоне, и в Запорожье, и в Мариуполе, и в Крыму, потому что все это украинские земли, которые незаконно оккупированы врагом.

Читайте также на портале "Комментарии" — состоялась третья встреча в формате "Рамштайн": Алексей Резников рассказал о ее итогах.

Также издание "Комментарии" сообщало – без вмешательства НАТО происходящее в Украине не закончится: генерал США сделал заявление по войне в Украине. 




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-16-22/index.html
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