Россияне пошли сразу с трех сторон – ВСУ очень тяжело: что сейчас происходит на Луганщине

В Луганской области ни на минуту не стихает вражеская артиллерия. Продолжаются ожесточённые бои за города и села, которые еще удается удерживать под контролем Украины. Украинским защитникам очень непросто держать оборону, давление противника нарастает. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Луганская область. Фото: Сергей Гайдай в Телеграмм

Глава ОВА отметил, самые ожесточённые бои идут в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки. Россияне все чаще бью артиллерий по Лисичанску. Как результат, в городе очень много разрушений и много раненых.

По словам Сергея Гайдая, за последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.

"Становится тяжелее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск. Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома. Так, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода "Донсода" и несколько домов вблизи. Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода" — отметил Гайдай.

По меньшей мере, 8 домов пострадали 14 июня в Лисичанске. 14 домов разрушены в Горском. В Северодонецке враг в очередной раз попал по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные поближе к химическому гиганту.

Глава Луганской ОВА добавил, что есть серьезные повреждения в окрестных селах. То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки: разрушены шесть домов в Нырково, четыре – в Николаевке, три – в Викторовке.

Нанесены авиаудары по Белой Горе, Устиновке и Метелкино.

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