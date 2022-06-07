Россияне готовят мероприятия ко дню россии на оккупированных территориях

В Херсонской области сложная гуманитарная ситуация, но оккупанты готовят празднование дня россии – пропаганда вместо продуктов и лекарств. Об этом сообщают на странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



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По информации россияне готовят мероприятия к празднованию дня россии на оккупированной территории, не прекращая обстрелов сел из артиллерии и попыток захватить освобожденные населенные пункты. Так же россияне разгоняют пропагандистские нарративы типа: "Херсон сдали", "Херсон просто бросили", "за Херсон не боролись", "за Херсон боролись, но не так, как надо" и т.д.

Как сообщают в облгосадминистрации, в громадах отсутствует связь и интернет. Сообщается, что россияне навязывают рубли магазинам, вынуждают бизнесменов проходить "регистрацию".

Боевые действия продолжаются в нескольких громадах: Высокопольской, Нововоронцовской, Кочубеевской. В части громад отсутствует электро, вода и газоснабжение. Население самостоятельно эвакуируется с территории области на подконтрольную Украине. Не у всех населенны пунктах есть возможность ввозить гуманитарную помощь и продукты, лекарства. Нехватка медикаментов остается критической. Так же не во всех громадах людям выдали пенсию и соцвыплаты. В Нововоронцовской громаде в отделениях Укрпочты начали выплачивать задолженность по пенсиям.

По данным оперативного командования "Юг", россияне на блокпостах в перехвате разговоров рассказали, что командование позволило им расстреливать граждан на частном транспорте или на грузовиках с сельхозпродукцией.

На южном фронте оккупанты били из артиллерии и авиации, наступали в направлении Лозово – Белая Криница, но были отбиты. В то же время ВСУ выполнили 70 огневых задач.

Как писал портал "Комментарии", в ЕС отреагировали на приказы Путина по паспортизации украинцев. Страны ЕС осудили подписанные президентом России Путиным приказы от 25 и 30 мая об упрощенной системе выдачи паспортов россии украинцам на оккупированных россиянами территориях, в частности в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС Жозепа Борреля.











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