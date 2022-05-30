Россия подготовила вертолетную эскадрилью Ка-52: в Генштабе рассказали, что задумал враг

Российские оккупанты хотят в максимально сжатые сроки возобновить наступление на Славянском направлении. Прежде всего, российские захватчики хотят пробивать оборону ВСУ в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Ну, а для того чтобы пехота активнее наступала и имела огневую поддержку враг на северной части Изюма удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрилье Ка-52. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Вертолет Ка-52. Фото: из открытых источников

В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. В целях повышения оперативности опрокидывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточиваются на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск. На Северодонецком направлении противник закрепляется на

северо-восточной и юго-восточной окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск опрокинул с территории российской федерации в определенные районы боеприпасы и технику.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направление Александрополья – Камышеваха.

На Кураховском и Новопавловском направлениях противник активных боевых действий не вел. Осуществляет огневое поражение наших войск, в частности, задействует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на содержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и предотвращении опрокидывания резервов Сил обороны на другие направления. Для восполнения потерь группировки войск оккупанты перемещают с территории российской федерации и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

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