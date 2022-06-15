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Россия не продвигается: генерал США заявил, что оккупанты боятся украинского сопротивления

Марк Милли убежден, что РФ боится украинского сопротивления

сегодня, 21:58
Автор:

Лиля Воробьева
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Оккупанты не могут достичь своих первоначальных успехов в Украине, ведь они не продвигаются. А все потому, что Россия боится сопротивления украинского народа. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга после встречи "Рамштайн-3".

Россия не продвигается: генерал США заявил, что оккупанты боятся украинского сопротивления

Генерал США Марк Милли (фото из открытых источников)

"Россия не продвигается и не может достичь своих первоначальных успехов. Чисто из-за того, что боится украинского сопротивления. С начала вторжения России международное сообщество приняло это действие – помочь Украине защитить себя. Это влияние уже ощутимо", — отметил генерал США.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, когда Украина получит обещанное оружие – кто на Западе саботирует его поставки . В Брюсселе в среду, 15 июня, соберется Контактная группа по Украине (формат Рамштайн, в который входят министры обороны стран НАТО и союзников). Ожидается, что в ней примут участие представители 50 стран. Глава Пентагона председательствующий на встрече Ллойд Остин обещал определить следующие шаги, необходимые Украине для защиты от российской агрессии, сообщает официальный сайт Министерства обороны США. Председатель правления неправительственной организации "Майдан иностранных дел", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос объясняет, что утверждение, что в последнее время распространены в Украине, об определенных задержках по поставке нам западного вооружения, во многом связано прежде всего с недостаточным. пониманием военно-технических, специфически производственных, логистических и других вопросов, связанных с этой непростой тематикой. Эксперт Украинского института политики Никита Трачук напоминает, что еще недавно в Украине шли эшелоны за помощью. И были надежды, что после принятия закона о ленд-лизе она вырастет в разы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DiJKg63HgY8
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