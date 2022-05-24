Россия готовится наступать на еще один областной центр на юге, – Генштаб

С каждым днем становится все понятнее, что ограничиться выходом на админграницы Донецкой и Луганской областей, как было заявлено президентом Путиным перед началом так называемой "спецоперации" в Украине российские захватчики не планируют. Им нужно гораздо больше оккупированной территории. Поэтому враг уже готовится к массированному наступлению на Запорожье. Захватчикам удалось улучшить тактическое положение в районе Васильевки в Запорожье (Бахмутское направление). Горячее должно быть теперь по направлению Васильевка – Каменское. Как передает "Комментарии", такие данные озвучили в Генштабе ВСУ.

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

В сводке говорится, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг оказывает интенсивное огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно недалеко от Лисичанска и Северодонецка.

Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.

На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии. На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области. На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии. На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка. В Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка. На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг производил огненное поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на содержании занятых рубежей.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

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