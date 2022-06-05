Россия готовит еще одну «спецоперацию» в Украине

Лидер Чечни Рамзан Кадыров, который входит в пул самых одиозных спикеров Кремля, пригрозил, что скоро в Украине будет "настоящая спецоперация". Как передает портал "Комментарии", анонсом очередной "спецоперации" Кадыров поделился у себя в Телеграмм, записав советующий видеоролик.

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

Судя из т ого, что заявил одиозный лидер Чечни, то все то, что происходит в Украине четвертый месяц подряд – это никакая не "спецоперация", как заявлял Путин и его окружение, а вот то, что анонсировал Кадыров – это и будет та самая "спецоперация".

Рамзан Кадыров также назвал приблизительные сроки, когда стоит ожидать "спецоперацию". По словам Кадырова, на днях произойдет то, что планируют настоящие патриоты России", к которым он, видимо, причислил и себя.

Ни о том, где именно будет проходить "спецоперация", ни о том, кто в ней будет задействован Кадыров не рассказал, отметив, лишь грозно, что по итогам "спецоперации" "шайтаны" будут убегать из украинских городов и вообще из Украины.

Стоит отметить, что это уже далеко не первая угроза всех захватить и всех уничтожить из уст Рамзана Кадырова. Также Кадыров уже не единожды грозился лично приехать в Киеве и расправиться с украинской властью.

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Также издание "Комментарии" сообщало - ряд западных стран начали готовить план прекращения войны в Украине. При этом говорится, что утверждать этот план или нет — будут решать сами украинцы.





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