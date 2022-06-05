logo

BTC/USD

29670.39

ETH/USD

1783.47

LTC/USD

62.78

USD/UAH

35.75

EUR/UAH

38.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия готовит еще одну «спецоперацию» в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия готовит еще одну «спецоперацию» в Украине

Чеченский лидер разразился угрозами в сторону украинского государства

сегодня, 13:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Лидер Чечни Рамзан Кадыров, который входит в пул самых одиозных спикеров Кремля, пригрозил, что скоро в Украине будет "настоящая спецоперация". Как передает портал "Комментарии", анонсом очередной "спецоперации" Кадыров поделился у себя в Телеграмм, записав советующий видеоролик.

Россия готовит еще одну «спецоперацию» в Украине

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

Судя из т ого, что заявил одиозный лидер Чечни, то все то, что происходит в Украине четвертый месяц подряд – это никакая не "спецоперация", как заявлял Путин и его окружение, а вот то, что анонсировал Кадыров – это и будет та самая "спецоперация".

Рамзан Кадыров также назвал приблизительные сроки, когда стоит ожидать "спецоперацию". По словам Кадырова, на днях произойдет то, что планируют настоящие патриоты России", к которым он, видимо, причислил и себя. 

Ни о том, где именно будет проходить "спецоперация", ни о том, кто в ней будет задействован Кадыров не рассказал, отметив, лишь грозно, что по итогам "спецоперации" "шайтаны" будут убегать из украинских городов и вообще из Украины.

Стоит отметить, что это уже далеко не первая угроза всех захватить и всех уничтожить из уст Рамзана Кадырова. Также Кадыров уже не единожды грозился лично приехать в Киеве и расправиться с украинской властью.

Читайте также на портале "Комментарии" — кого в ЕС мы уже потеряли: эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, как Украине пробудить "уставшую" Европу – как победить россию в войне.

Также издание "Комментарии" сообщало -  ряд западных стран начали готовить план прекращения войны в Украине. При этом говорится, что утверждать этот план или нет — будут решать сами украинцы.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!