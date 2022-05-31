Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше - британская разведка

Сейчас оккупанты захватили Лиман и продвинулись вглубь Северодонецка, в течение суток обстреляли Славянск. Следующими целями российской армии в Донбассе могут быть Краматорск и главная дорога М04 Днепр-Донецк. Об этом сообщают на странице Министерства обороны Великобритании в Твиттере.



Фото Телеграм Луганская ОВА

Российское командование планирует захватить Северодонецк и оцепить украинские силы в Луганской области. В регионе ситуация очень тяжелая, оккупанты готовят из артиллерии и подключают авиацию к бомбардировке Северодонецка, идут уличные бои. В британской разведке называют эту линию наступления российской Южной группировки сил наиболее успешной осью в этом секторе, хотя и подчеркивают, что прогресс довольно медленный, но россияне удерживают захваченные в области территории.



"Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании, сгруппировав силы и обстреляв относительно небольшой территории. Это заставляет Россию идти на риск в других местах на оккупированной территории. Политическая цель России, вероятно, оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей", — говорится. в уведомлении.

По данным ОВА, часть Северодонецка контролируется россиянами, украинские военные все еще остаются в городе. Оккупанты планируют провести "зачистку" территории окрестных сел. Продолжаются штурмы, пока безуспешные, в районах Золотого, Камышевахи, Почечного, идут бои. За минувшие сутки ВСУ отбили восемь атак врага, уничтожили танк, четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля, сбили крылатую ракету Х-59МК.



Как писал портал "Комментарии", в Белом доме обещают предоставить Украине ракеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!