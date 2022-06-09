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Риск наступления на два города юга остается, – Ким

Ситуация может очень быстро развиваться, отметил руководитель Николаевской областной военной администрации

сегодня, 08:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Риск того, что Россия снова предпримет попытку прорыва обороны ВСУ и захвата Николаева и Запорожья, очень большой. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в интервью "Reuters".

Риск наступления на два города юга остается, – Ким

Виталий Ким. Фото: из открытых источников

Губернатор Николаевской области отметил, что у россиян остается все еще очень много возможностей, как организовать стремительное наступление на ключевые города юга. В то же время. Отметил Ким, пока что не наблюдается, чтобы враг как-то активизировался в этом смысле. Перегруппировки сил нет, скопления армии тоже нет.

Виталий Ким отметил, что такое затишье врага может быть перед большей бурей. Чиновник уверен, что "ситуация может развиваться очень быстро".                                                                       

При этом в "Reuters" уточнили, что для Украины очень важно удержать оборону южных городов, ведь береговая линия и выход на Черное море играет для государства важную роль в экономическом плане.

Читайте на портале "Комментарии" — советник главы ОП: странно, что спикеры Кремля продолжают говорить о каком-то "референдуме" в то врем, когда ВСУ уже под Херсоном.

Также издание "Комментарии" сообщало — мать пленного оккупанта рассказала, зачем отправила сына воевать в Украину, отметив, что, если бы Путин не принял важное решение о полномасштабном вторжении в Украину, то горе войны и трагедии сейчас бы было на территории России. Женщина, как и большинство россиян уверена, что президент РФ сделал все правильно и защитил Россию от войны.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/western-artillery-already-making-difference-ukraine-regional-governor-2022-06-08/
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