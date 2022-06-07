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РФ отводит войска на Запорожье: с чем это связано

Оккупанты перемещаются в направлении Херсона, сообщил глава ОВА

сегодня, 12:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские захватчики отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района в Запорожской области. Такой шаг может быть продиктован, что оккупанты проводят ротацию. Как передает издание "Комментарии", ссылаясь на Telegram-канал Запорожской ОВА, об этом заявил ее глава Александр Старух во время общенационального телемарафона, информируя о ситуации в регионе.

РФ отводит войска на Запорожье: с чем это связано

Российские войска. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что по его информации, оккупанты, который были размещены в Запорожской области, теперь перемещаются в сторону Херсона. Прим этом те российские военные, которые остаются в области продолжают штурмовать восточную часть региона, пытаясь продвинуться вперед.

Александр Старух отметил, что пока что врагу не удается прорвать оборону ВСУ. По линии разграничения идут постоянные бои. Такие населенные пункты, как Орехове и Гуляйполе находятся под постоянными обстрелами.

Старух отметил, что залогом успешной оборонительной операции украинских защитников есть надежный тыл. Возведение линий защиты помогает украинской армии отбивать атаки агрессора. Врага не может подойти близко к Запорожью, потому что обустроено много фортификационных сооружений.                                         

Глава ОВА подчеркнул, не может не беспокоить то, что происходит на территории Запорожской АЭС. Работники станции под постоянным давлением и нельзя спрогнозировать, как себя будут вести оккупанты в дальнейшем.

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Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/8756
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