РФ отводит свои войска с позиций в южном направлении: в США назвали 2 причины

Российский войска ослабляют свое давление в Запорожской области и выводят часть войск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Институт по изучению войны (ISW).

Танки. Фото из открытых источников

Американские военные аналитики считают, что есть две причины, почему российские захватчики приняли решение отступить. Первая причина может заключаться в том, что россияне решили провести ротацию и те части, которые понесли большие потери во время наступления теперь перебрасывают в тыл. Вторая причина может состоять в том, что Россия опасаются стремительного контрнаступления ВСУ и поэтому решила усилить свои позиции на северо-западе Херсонской области, удержание контроля над которой по-прежнему для Москвы в приоритете.

Также эксперты обращают внимание на то, что российские захватчики провалили попытку вернуть передовые позиции на западном берегу реки Ингулец. Теперь эта территория под контролем украинских войск.

Отметим, первым информацию об отводе российских войск из Запорожской области озвучил глава Запорожской ОВА Николай Старух. Он тогда предположил, что Россия отводит часть своих войск в рамках ротации, но на те позиции вскоре попытаются зайти новые подразделения оккупантов. Те войска, что выходят из-под Запорожья, перемещаются в сторону Херсона.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле прояснили свою позицию – теперь без Украины не хотят обсуждать будущее Херсона и Запорожья. Песков уточнил, что будущее этих регионов не может быть рассмотрено также, как будущее Крыма и Донбасса.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!