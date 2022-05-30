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РФ не оставляет надежду захватить Днепр и может привлечь к этому агентурную сеть, – расследование британских журналистов

Иностранные СМИ пишут об угрозе расшатывания ситуации внутри города Днепра через агентов Кремля

сегодня, 14:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Россия не отказалась от планов захватить Днепр, для Путина город остается символической "столицей Новороссии". Об этом в расследовании "Россия возвращается в Украину: Херсон упал. Все ли города противостоят настоящему врагу?" рассказал английский журналист Тим Уайт, пишет Апостроф.

РФ не оставляет надежду захватить Днепр и может привлечь к этому агентурную сеть, – расследование британских журналистов

Фото иллюстративное / Pixabay

Как сообщает издание EU Reporter, Путин понимает, что военным путем захватить Днепр сложно – город слишком укреплен. Поэтому для оккупации Днепра Кремль может использовать свою агентурную сеть, в составе которой региональные элиты, криминалитет и представители Русской православной церкви в Украине (так называемый Московский патриархат). Их задача вести разведывательную и подрывную деятельность в тылу, сеять хаос, панику и уныние. По мнению Вайта, такая тактика показала эффективность в Херсоне, который был оккупирован еще в первые недели полномасштабной агрессии.

РФ не оставляет надежду захватить Днепр и может привлечь к этому агентурную сеть, – расследование британских журналистов - фото 2

Тим Уайт, британский журналист

В Днепре, как и в Херсоне, мощные позиции имеет РПЦ, сторонником которой является мэр Днепра Борис Филатов, отмечает Тим Уайт. В городском и областном парламентах работают десятки депутатов "Оппозиционной платформы – За Жизнь" – партии, которую возглавлял кум Путина Виктор Медведчук. Один из депутатов этой политсилы Михаил Кошляк – давний друг и деловой партнер Филатова. Как указывается в расследовании журналистов, Кошляк является куратором "Муниципальной варты" — "силового крыла" Филатова, которое не подлежит другим специальным органам в городе. Местный криминалитет еще с 1990-х связан с российскими уголовными кругами и спецслужбами. А ближайший друг мэра – Геннадий Корбан – бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, разыскиваемого правоохранителями США за подозрение в масштабной коррупции.

Сегодня Филатов вроде бы пытается посеять панику и слепое повиновение в среде деловых кругов и предпринимателей из числа переселенцев, пишет EU Reporter. На праздник "русского мера" 9 мая вооруженные люди снесли торговые площадки предпринимателей на крупнейшем рынке региона – "Озерка". Вроде как это были представители "Муниципальной варты", подчиняющейся Филатову. К этому была привлечена и армия. Сообщалось, что территорию рынка могут использовать диверсионные группы или вооруженные силы РФ.

РФ не оставляет надежду захватить Днепр и может привлечь к этому агентурную сеть, – расследование британских журналистов - фото 3

Разрушение на рынке "Озерка"

В результате чего работу потеряли не только местные предприниматели, но и переселенцы из оккупированных районов, в частности Мариуполя. При этом рынок – эпицентр волонтерской активности днепрян.

"Подобные кадры разрушений я видел в прошлом году, когда посещал Днепр... Нельзя ли здесь провести параллель с событиями в Херсоне? Когда региональные власти ставят себя выше закона и проводят политику, независимую от государственной – это очень опасный сигнал. Тем более, когда в каких-то 100 километрах от города – линия фронта", — пишет Тим Уайт.

Атака на предпринимателей в Днепре во время вооруженной агрессии РФ обратила на себя внимание журналистов балтийского медиа-холдинга Delfi . Один из редакторов издания Кристер Парис в мае две недели работал в Украине, в частности, в Одессе и Днепре. Эстонский журналист отмечает , что за разрушением рынка могут стоять бизнес-интересы.


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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/politics/regional-policy/2022-05-30/rossiya-mozhet-ispolzovat-agenturnuyu-set-dlya-ataki-na-gorod-dnepr--rassledovanie-britanskih-zhurnalistov/270431
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