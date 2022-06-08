РФ готовится к «референдуму» в двух областях: какие могут быть последствия – как реагировать Украине

Россияне фактически открыто начали подготовку к референдуму на оккупированных территориях Херсонской области. То же самое касается Запорожской. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" действия страны-агрессора, а также рассказали, что может этому противопоставить Украина.

Херсон. Фото: из открытых источников

Какие бы "референдумы" Россия не пыталась провести на временно оккупированных территориях, Украине должно быть всё равно

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова уверена:

"Какие бы "референдумы" Россия не пыталась провести на временно оккупированных территориях, Украине должно быть всё равно. Они могут готовить "референдум" хоть о присоединении к Марсу, к "ДНР", "ЛНР", Крыму, России. К чему угодно. Это всё неважно. Всё решается на поле боя".

По мнению Татьяны Поповой, россияне неспроста то и дело передвигают сроки псевдореферендумов и даже формулировки – к кому и в каком виде кто-то будет присоединяться (или становится очередной фейковой республикой).

"Украинская армия понемногу отвоевывает свои территории. Соответственно, меняется риторика оккупантов касательно псевдореферендумов", – резюмирует Татьяна Попова.

Агрессор действует по старой методичке

Эксперт по конституционному праву, политэксперт Богдан Бондаренко отмечает, что история с проведением псевдореферендумов, недоопросов – стандартная тактика РФ.

"Это касается не только намерений в Херсонской и Запорожской областях. И не только касательно оккупированного Крыма и части Донбасса. Такое они проворачивали с оккупированными территориями той же Грузии, соорудив не признанные Абхазию и Южную Осетию. А еще раньше отторгли часть Молдовы, соорудив там Приднестровье, – напоминает эксперт. – Так россияне пытаются получить какой-то "документ" (по сути, ничего не стоящую бумажку), которая, по их мнению, частично легитимизирует очередную оккупацию".

На самом деле, поясняет Богдан Бондаренко, россиянам всё равно – будет проведен референдум или нет. Они могут снять пропагандистский ролик – и рассказать, что "народное волеизъявление" состоялось.

"Понятно, что никакой легитимности такие псевдореферендумы не имеют. И все созданные РФ анклавы не признаны международным сообществом. Равно как Крым не признан российским. Но агрессор действует по старой методичке. И продолжит в том же стиле, – прогнозирует эксперт. – При этом разговоры о том, что очередные псевдореферендумы "вот-вот состоятся" на оккупированных россиянами украинских землях идут уже несколько месяцев. Но дальше разговоров дело пока не пошло. Думаю, суть в том, что они не знают, способны ли они удержать контроль над этими территориями. Плюс – еще не решили, стоит ли для администрирования захваченных территорий проводить там вообще референдумы. Ведь, как показал предыдущий опыт, вся а-ля референдумы, проведенные под руководством РФ на захваченных территориях (Крым, ОРДЛО, ранее – в Грузии) не были признаны мировым сообществом. А сами эти территории не были присоединены к РФ".

Так что, подчеркивает Богдан Бондаренко, даже если что-то подобное россияне попробуют провести в захваченной части Херсонской и Запорожской областей, это никогда и никем, кроме сателлитов Москвы, признано не будет.

"Наша задача – фиксировать всех, так или иначе причастных к процессу проведения псевдореферендумов, и со временем привлекать их к ответственности. Украинские юристы и дипломаты должны вести соответствующую работу. А непосредственно повлиять на ситуацию мы сможем, когда возобновим контроль над своими территориями", – резюмирует эксперт.

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