Война в Украине будет "безумием": Папа Римский объяснил, как можно избежать вооруженного конфликта

Папа Франциск заявил в среду, 9 февраля, что война в Украине будет "безумием", и выразил надежду, что напряженность между этой страной и Россией можно будет преодолеть с помощью многостороннего диалога. Об этом сообщает Reuters.

Папа Франциск прибыл на еженедельную всеобщую аудиенцию в Зал аудиенций Павла VI в Ватикане - Reuters

Выступая на общей аудиенции в среду, Франциск поблагодарил тех, кто принял участие в его Международном дне молитвы за мир в Украине 26 января.

"Давайте и дальше молить Бога о мире, чтобы напряженность и угрозы войны можно было преодолеть путем серьезного диалога и чтобы переговоры в "нормандском формате" могли способствовать этой цели", – сказал он, имея в виду переговоры с участием России и Украины.

Россия сгруппировала войска вблизи Украины, но отрицает обвинение Запада в планировании нападения.

Большинство украинцев исповедуют православное христианство, но в стране также есть собственная ветвь католической церкви, исповедующая восточный обряд, похожий на православное богослужение, провозглашая лояльность Папе в Риме.

"И не забываем. Война – это безумие", — сказал Папа Римский.

Как сообщали ранее "Комментарии", лидер католиков восточного обряда Украины заявил, что пригласил Папу Франциска посетить страну, назвав это огромным жестом, который поможет достичь мира во времена напряжения с Россией. Во время видеоконференции из Киева Верховный архиепископ Святослав Шевчук отметил, что не нужно ждать идеальных условий, и визит может состояться даже в нынешних обстоятельствах.

Чтобы посетить Украину, Папа должен быть приглашен правительством и религиозной властью. Россия и ее православная церковь, имеющая тесные связи с Кремлем, вряд ли приветствуют такой визит. Это также может усугубить дело Папы, поскольку он пытается улучшить отношения с Русской Православной Церковью.

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