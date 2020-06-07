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В Украине отмечают праздник Святой Троицы

Святую Троицу отмечают на 50-ый день после Воскресения Христова

сегодня, 08:22
Автор:

Сергей Медведев
В Украине отмечают праздник Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из главных церковных праздников — Святую Троицу. В этот день верующие прославляют Пресвятую Троицу — Бога Отца, Бога сына и Святого Духа. Этот праздник отмечают ежегодно на 50-ый день после Пасхи. В 2020 году праздник Святой Троицы совпал как у католиков, так и у православных христиан, и пришелся на 7 июня.

Считается, что впервые в обиход этот праздник ввели ученики Христа — апостолы. Библия указывает, что на Деву Марию и апостолов сошел Святой дух в виде благодатного огня. После этого апостолы заговорили на разных языках, чтобы проповедовать учение Христа в разных странах.

В этот праздничный день христиане украшают свои дома ветвями деревьев и зелеными душистыми травами, которые символизируют возрождение всего живого на земле. В храмах проходит праздничное богослужение.

 День Святой Троицы считается очень важным и радостным, поэтому не приветствуется никакая работа по дому. На Троицу не рекомендуют посещать кладбище, - помянуть усопших лучше в день накануне.

Как сообщал портал "Комментарии", в июне украинцев ждут дополнительные выходные.


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Источник: https://www.unian.net/lite/holidays/troica-2020-tradicii-primety-chto-mozhno-i-nelzya-delat-11025245.html
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