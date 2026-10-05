Ученые выяснили, какой из семи смертных грехов чаще всего проявляется у людей

Семь смертных грехов на протяжении веков рассматривали в основном в религиозном контексте. Однако психологи решили посмотреть на них иначе — как на набор черт и склонностей, которые можно оценивать с помощью специального теста. Результат оказался интересным: среди всех семи грехов один получил самую высокую среднюю оценку.

Семь смертных грехов в культуре часто связывают с адом и наказанием. Фото: Pixabay / intographics

Исследователи из Норвежской школы бизнеса разработали опросник Self-Rated Sins and Virtues, или SSRV. Он содержит отдельные шкалы для семи смертных грехов и семи добродетелей. Участникам предлагали оценить себя по шкале от 0 до 100, учитывая разные проявления каждой черты.

Какой грех оказался самым распространенным

В исследовании приняли участие 300 человек, средний возраст которых составил 48 лет. Среди семи грехов высшую самооценку получила гордыня. К этой категории исследователи отнесли самодовольство, нескромность и чрезмерно высокое мнение о себе.

Далее участники оценивали алчность, похоть, зависть, чревоугодие, гнев и лень. В то же время авторы исследования подчеркивают, что речь идет именно о самооценке людей, а не об объективном измерении их поведения.

Интересно, что участники в целом оценивали свои достоинства выше грехов. Среди семи положительных качеств наивысший результат получила благодарность. Мужчины в среднем набрали 38 баллов по шкале грехов и 55 по шкале добродетелей, в то время как у женщин показатели составляли 33 и 59 соответственно.

Что еще показал тест

Исследователи сравнили результаты с другими характеристиками личности. Люди с более высоким уровнем оптимизма и старшие участники чаще оценивали себя как менее склонных к грехам, чем к добродетелям. В то же время люди, склонные к соперничеству, чаще признавали за собой проявления греховных черт.

В то же время психологи предостерегают от буквальной трактовки результатов. Самоотчеты не всегда точно отражают реальное поведение человека, особенно когда вопросы касаются нравственно окрашенных характеристик. Именно поэтому исследователи рассматривают SSRV прежде всего как инструмент для изучения личности, а не как способ определить, насколько "грешен" конкретный человек.

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