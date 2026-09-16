Какой церковный праздник16 сентября: что нужно сделать для крепкого здоровья

16 сентября православные Украины, живущие по новому церковному календарю, чествуют святую великомученицу Евфимию Всехвальную – одну из самых почитаемых угодниц Божьих, чей подвиг веры на протяжении веков остается примером стойкости и духовной силы. Этот день издавна окружен особыми обычаями и приметами, а сам праздник наполнен глубоким сакральным смыслом.

Приметы 16 сентября. Фото: из открытых источников

В народе этот день называли Евфимия, а также Людмилин день – в честь святой Людмилы, память которой также совершается сегодня. Традиционно в этот день ловили и готовили птицу — курицу, утку, а порой и дикого глухаря — а затем по ее косточкам гадали о будущей зиме. Чем больше жира на кости — тем суровее морозы впереди, тонкая же косточка обещала мягкую зиму и раннюю весну.

Главной героиней стола в эти дни остается капуста — самое время заниматься заготовками. Хозяйки квасят капусту, добавляя кто яблоки, кто бруснику, морковь или клюкву. Еще один обычай этого дня связан с водой: считалось, что если хорошо искупаться или попариться в бане, то до конца года будут здоровье и достаток.

Есть у этого дня и свои запреты. Не стоит лениться и браться за новые дела, отправляться в дальнюю дорогу или переезжать, а также совершать крупные траты — потраченные сегодня деньги, по поверью, вернутся нескоро.

По приметам этого дня наши предки судили о характере грядущей осени и зимы. Если стоит теплая и сухая погода — к поздней зиме без сильных морозов. Листья пожелтели, но не опадают — осень будет долгой и затяжной. Перелетные птицы еще не отправились на юг, — к теплой и продолжительной осени. Гром гремит на Евфимию — зима окажется малоснежной. Белка начала линять сверху вниз — зимой жди частых оттепелей. В этот период также идут в лес по грибы — собирают опята, грузди, сыроежки.

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