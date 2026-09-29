Какой церковный праздник был 29 сентября: кому нельзя отказывать в помощи в этот день

29 сентября по новому церковному календарю православная церковь в Украине чтит память преподобного Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника – двух подвижников, чьи пути к святости пролегли через совершенно разный жизненный опыт. Один прославился безграничной щедростью к нуждающимся, другой – суровым отшельничеством и молитвенным подвигом в пустыне.

Приметы 29 сентября. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Феофан Милостивый, а также просто Кириак. Считается благим делом подать милостыню и помочь немощным и страждущим – купить продукты, навести порядок в доме, приготовить еду или просто утешить добрым словом. Утро принято начинать с посещения храма – у церкви обычно много просящих подаяние, и мимо них стараются не проходить равнодушно.

По народным поверьям, нельзя проходить мимо протянутой руки – люди ждут помощи, и равнодушие к их беде, как считалось, лишает благословения. Не стоит поднимать оброненные кем-то деньги – по примете, это может обернуться серьезными финансовыми проблемами, вплоть до потери дома. Не советуют и бездумно тратить деньги или давать их в долг – такие траты, по поверью, не оправдают себя.

Приметы дня подсказывают, какими будут осень и зима. Если тепло и сухо сегодня — зима будет поздней и мягкой. Гром гремит — зимой навалит много снега. Гуси еще не улетели — холодно будет нескоро. Вечером выпал туман — оставшаяся осень будет сухой и теплой. Звездное небо — в следующем году будет щедрый урожай. Много грибов в лесу — снег выпадет нескоро. Ветер дует с севера — зима будет лютой и снежной. Листья с березы и дуба опали полностью — с декабря по февраль особых морозов не будет. Утренний ветер усилился днем, а к вечеру стих — несколько дней простоит ясная погода.

В народе говорят, что в этот день святой Феофан "накидывает кафтан на солнце", поэтому погода обычно стоит пасмурная, но теплая.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 28 сентября: почему день считается неудачным.



