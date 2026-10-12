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Какой церковный праздник 12 октября: важный обряд сулит богатство и любовь

В народе 12 октября называют Андрон-звездочет - в честь святого Андрона

12 октября 2026, 06:30
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Кравцев Сергей

12 октября по новому церковному календарю православные почитают Иерусалимскую икону Божией Матери, перед образом которой просят о защите и помощи. С этой датой связаны свои традиции, народные обычаи и приметы.

Какой церковный праздник 12 октября: важный обряд сулит богатство и любовь

Приметы 12 октября. Фото: из открытых источников

В народе 12 октября называют Андрон-звездочет — в честь святого Андрона (Андроника), одного из трех великомучеников, которых церковь также чтит в этот день. 

На стол сегодня принято ставить блюда из грибов и мяса и выпечку из новой муки. Считается, что тогда год будет сытым и благополучным, а в доме не переведутся счастье и деньги. Угощают родных, друзей и соседей: если угощение придется по душе, дела в семье пойдут на лад.

По народным поверьям, 12 октября нельзя ругаться и конфликтовать — считается, что ссора принесет много неудач. Не стоит обижаться на других: по примете, обидчивому человеку долго не видать счастья. 

С бытовыми делами в этот день связано сразу несколько запретов. Уборку лучше не делать, чтобы не вымести из дома счастье, — не советуют также переставлять мебель, стирать, белить стены. Есть и обратная примета: если перед уборкой обвязать веник белой лентой и пройтись им по всем углам, то можно, наоборот, привлечь в дом богатство и любовь.

Не стоит начинать крупные дела: считается, что этот день настроен на другое, поэтому задуманное все равно не сбудется или успех окажется недолгим. Тяжелый физический труд лучше перенести — иначе, по поверью, могут начаться боли в спине, позвоночнике и суставах.

По традиции в этот день до полуночи наблюдают за звездами: считается, что они подсказывают погоду на ближайшее время, урожайность следующего года, хозяйственные дела и даже судьбу человека. Если небо усыпано яркими звездами — зима будет морозной, а в следующем году жди богатый урожай (в том числе гороха). Звезды тусклые — к оттепели, мерцают — к перемене погоды, а если сильно мигают или отливают синим — скоро выпадет снег. Упала звезда — к ветреной погоде и сухому году, тогда и загадывают желание. В лесу много грибов – снег выпадет нескоро. Туман выпал вечером — к сухой и теплой осени. Слышен гром – к теплой и снежной зиме.

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