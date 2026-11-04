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Какой церковный праздник 4 ноября: где советуют провести сегодняшний день

В этот день не принято ходить в гости и принимать посетителей

4 ноября 2026, 06:35
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Кравцев Сергей

4 ноября по новому церковному календарю православные христиане чтят память святителя Павла, митрополита Тобольского. Он вошел в историю как выдающийся проповедник и богослов, который, несмотря на обстоятельства, принципиально обращался к людям на украинском языке.

Какой церковный праздник 4 ноября: где советуют провести сегодняшний день

Приметы 4 ноября. Фото: из открытых источников

В народном календаре 4 ноября называют Ереминым днем, Еремеем или Еремой-домоседом. С этой датой связано поверье, что в это время по земле бродит нечистая сила, которая пытается проникнуть в дома. Поэтому наши предки старались без особой необходимости не покидать дом и переносили дальние поездки и важные дела на другой день.

Чтобы защитить жилище, наши предки использовали различные обереги. Над входной дверью и окнами рисовали кресты, а на подоконники клали гроздья рябины, которую считали надежной защитой от злых духов. Иногда над дверью также размещали подковы, однако главными защитниками дома считались молитва и нательный крест.

День советуют провести дома и посвятить его привычным хозяйственным занятиям: готовить еду, убирать, наводить порядок во дворе и хозяйственных постройках.

В этот день не принято ходить в гости и принимать посетителей. Особое внимание уделяют домашнему очагу — соседям не одалживают спички, свечи, поскольку верят, что вместе с огнем из дома можно отдать семейное благополучие и счастье. 

Также в Еремин день запрещается: ссориться и ругаться, особенно супругам — даже небольшой конфликт может надолго нарушить мир в семье; брать деньги в долг и одалживать их — это может привести к финансовым потерям; начинать новые дела и важные переговоры — они не принесут желаемого результата; проявлять жадность, зависть и осуждать других, лениться или отказывать в помощи нуждающимся.

Считается, что соблюдение этих запретов поможет уберечь дом от бед, а семью — от раздоров и неприятностей.

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