Какой церковный праздник 30 октября: что сегодня считается добрым знаком

30 октября по новому церковному календарю православные верующие чтят Озерянскую икону Божией Матери, которую считают небесной покровительницей Харькова и всей Слобожанщины. Перед этим образом молятся о защите, помощи в трудных обстоятельствах и заступничестве Богородицы. С праздником связаны народные обычаи, запреты и приметы.

Приметы 30 октября. Фото: из открытых источников

В народном календаре 30 октября называют Синичкиным днем. Считается, что к этому времени к человеческому жилью перебираются зимующие птицы — синицы, снегири, свиристели, щеглы и сойки. Одно из объяснений названия праздника связано с именами священномученика Зиновия и его сестры Зиновии — синицу в старину ласково называли зинькой.

В этот день принято подкармливать птиц, мастерить для них кормушки и оставлять угощение возле дома. Синицам дают нежареные несоленые семечки и просо. По народному поверью, забота о пернатых привлекает в дом удачу и достаток.

30 октября также посвящают добрым делам и заботе о близких — приглашают в гости родных, соседей и знакомых, собираются за общим столом. Хозяйки готовят пироги, блины, вареники, мясные блюда, рыбу, подают соленья и варенье. Считалось, что труд и добрые поступки в этот день помогают привлечь благополучие, а новое знакомство может оказаться полезным.

С Синичкиным днем связаны и народные запреты. Наши предки верили, что безделье сулит денежные затруднения, а жестокое обращение с птицами и даже грубые слова в их адрес могут навлечь неприятности. В этот день старались не рисковать, не браться за сомнительные дела и не заключать сделки с незнакомцами.

Особое внимание в этот день уделяли синицам: по народным поверьям, их поведение помогало определить, насколько близко наступление зимы. Поэтому появление птиц возле дома считалось напоминанием о том, что пора позаботиться о кормушках и запасе корма для пернатых.

Увидеть синицу сегодня считается добрым знаком, а стая птиц возле дома предвещает благополучие.

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