Какой церковный праздник 29 октября: кого нельзя пускать в этот день в дом

29 октября по новому церковному календарю православные верующие чтят память святой Анастасии Римляныни, которую почитают как заступницу людей, переживающих трудности и испытания. С этой датой связаны народные обычаи, запреты и погодные приметы, по которым судили о предстоящей зиме.

Приметы 29 октября. Фото: из открытых источников

В народном календаре 29 октября называют Анастасьей Овечницей, а также Овчарным днем. В этот день хозяева молятся о здоровье домашних животных и просят уберечь стада от болезней и хищников.

В это время также завершают стрижку овец. Перед работой хозяева по обычаю кладут небольшой клочок шерсти в ножницы — так, по поверьям, они задобривают злых духов и защищают животных от напастей.

На Анастасью Овечницу хозяйки пекут пироги из муки нового урожая и собирают семью за общим столом. Считается, что совместная трапеза помогает сохранить в доме мир, согласие и достаток. День также посвящают заботе о близких и укреплению семейных отношений.

С Анастасьей Овечницей связаны и народные запреты. В этот день не советуют ссориться супругам — после такой ссоры помириться будет непросто, а семейный конфликт может затянуться, а также приглашать в дом незнакомцев – это приведет к раздорам в семье и финансовым потерям.

По погоде на Анастасью Овечницу наши предки пытались предсказать приближение зимы и перемены температуры. С праздником связаны такие народные приметы. Если на деревьях появился иней – скоро потеплеет, а если иней был ночью, днем снегопада не ждали. Дует юго-западный ветер — ожидаются дожди и ненастье. Ночью небо ясное и звездное — утром будет солнечно. Идет дождь или снег — на Михайлов день ожидается оттепель. Голуби воркуют — погода станет теплее.

По народным поверьям, Анастасья Овечница открывает зиме дорогу.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 28 октября: что строжайше запрещено делать женщинам.



