Какой церковный праздник 28 октября: что строжайше запрещено делать женщинам в этот день

28 октября по новому церковному календарю православные вспоминают святую Параскеву Иконийскую, известную в народе как Параскева Пятница. С этим днем связаны давние обычаи, погодные приметы и запреты, которых придерживались наши предки.

Приметы 28 октября. Фото: из открытых источников

В народной традиции святую Параскеву Пятницу считают покровительницей женщин, семьи и брака, поэтому ее также называют Бабьей заступницей. Считается, что молитва к святой помогает обрести семейное благополучие, встретить достойного спутника жизни, справиться с трудностями в воспитании детей и попросить о здоровье близких.

Почитание Параскевы в народной культуре со временем переплелось с древними славянскими представлениями о Макоши (Мокоши) — покровительнице женского начала, плодородия и домашнего очага. С этим связывают и особое отношение к пятнице, и название "Бабья заступница".

По народным поверьям, образ святой в доме приносит счастье и благополучие, а также защищает от болезней. Икону Параскевы традиционно украшают цветами и целебными травами. В старину верили, что такие растения обладают особой силой: их прикладывали к больным местам, а настои и отвары использовали в домашних лечебных обрядах.

С народным календарем связаны и особые запреты на Параскеву Пятницу. По давним поверьям, в этот день женщинам следует отказаться от тяжелой работы по дому и рукоделия. Наши предки считали, что нарушение этих правил может навлечь неприятности и семейные неурядицы.

Что не рекомендуется делать 28 октября: ссориться с родными и выяснять отношения — по народным поверьям, конфликты могут нарушить мир в семье и привести к одиночеству в старости; шить, вышивать, вязать и прясть — считалось, что рукоделие в этот день грозит болезнями и другими неприятностями; стирать, убирать и заниматься тяжелой домашней работой — в народной традиции такие занятия в праздник старались отложить; насмехаться над другими и высмеивать чужие беды — предки верили, что подобное поведение может обернуться неприятностями для самого человека.

Эти запреты относятся к народным поверьям и обычаям, а не к обязательным церковным предписаниям.

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