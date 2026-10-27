Какой церковный праздник 27 октября: почему сегодня нельзя нарушать обещания

27 октября по новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского — монаха, ученого и автора одного из важнейших памятников древнерусской литературы. С его именем связана история летописания и сохранения памяти о событиях далекой эпохи.

Приметы 27 октября. Фото: из открытых источников

В народе 27 октября называют Несторовым днем, Обетным днем или Зароком на Параскеву — память великомученицы Параскевы-Пятницы отмечают на следующий день. По старинному поверью, в эту дату важно давать обещания, связанные с добрыми делами, помощью другим и собственным благополучием. Считается, что исполненный обет помогает осуществить заветное желание, сохранить достаток и защитить семью от неприятностей.

Главное правило — обещать только то, что действительно по силам выполнить. В старину состоятельные люди брались построить храм, помочь с ремонтом церкви, приобрести для нее иконы или пожертвовать деньги. Те, кто не располагал большими средствами, обещали усерднее трудиться, отказаться от вредных привычек или поддержать нуждающихся. В храм также приносили хлеб, пироги, одежду, полотенца и другие подарки.

Обет можно давать на разный срок — выполнить обещание в тот же день или в течение года.

Особенно важным этот день считался для семей, в которых родные находились на войне. Люди приносили в храм платок, освящали его и передавали защитнику, веря, что эта вещь убережет его от опасности.

По традиции, сегодня в доме нужно навести порядок: вытереть пыль, помыть полы, избавиться от ненужных вещей. Еще один обычай связан с крещением детей: в старину старались проводить этот обряд именно в этот день — верили, что святая Параскева будет оберегать ребенка и не оставит его в трудную минуту.

С народными поверьями связаны и особые запреты: нельзя нарушать данное обещание — по поверью, человек, который не держит слово, рискует лишиться удачи и достатка; не следует отказывать в помощи и милостыне — в этот день стараются поддерживать тех, кто оказался в трудном положении, и не проходить мимо чужой беды; не стоит совершать необдуманные поступки — перед важным решением лучше все тщательно взвесить, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями; не рекомендуется переедать и предаваться излишествам.

Также не стоит относиться к своим словам легкомысленно. По поверью, забытое или намеренно нарушенное обещание может обернуться неприятностями для самого человека и его семьи.

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