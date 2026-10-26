Какой церковный праздник 26 октября: что нужно сделать, чтобы деньги водились

26 октября по новому церковному календарю православные верующие чтят память священномученика Димитрия Солунского, которого считают покровителем воинов и защитником от несправедливости. С этой датой связаны народные традиции, запреты и погодные приметы, по которым наши предки пытались предсказать, какой будет зима.

Приметы 26 октября. Фото: из открытых источников

В народном календаре 26 октября называют Дмитриевым днем и считают рубежом между осенью и зимой. По поверьям, после этой даты устойчивого потепления уже не ждали.

С Дмитриевым днем связывали и завершение осеннего свадебного сезона. Но в народе говорили: "До Дмитрия девка хитра, а после Дмитрия еще хитрее" — подразумевая, что к этому времени девушки нередко уже успевали выйти замуж.

В некоторых местностях к этой дате приурочивали завершение хозяйственных расчетов: работникам выплачивали заработанное, а долги и договоренности старались закрыть до наступления зимы.

В церковный праздник верующим советуют избегать ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, зависти, жадности и мести. Также не одобряются лень и поступки, способные причинить вред другим.

С Дмитриевым днем связаны и народные запреты. В этот день не рекомендуется: шуметь, веселиться и танцевать — праздник связывали с поминовением усопших, поэтому шумные развлечения считались неуместными; заниматься тяжелой физической работой и уборкой — по поверью, подметая и моя полы, можно было вымести из дома удачу и благополучие; брать в руки острые предметы — наши предки верили, что полученные в этот день раны будут долго заживать.

Не советуют также выходить на улицу в легкой одежде не по сезону — так можно навлечь суровую зиму с сильными морозами.

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