Какой церковный праздник 23 сентября: что сегодня нельзя рассказывать даже близким

23 сентября православная церковь вспоминает пророка Иоанна Предтечу — того, чей голос "вопиющего в пустыне" возвестил миру о приходе Спасителя. С этим днем связано немало поверий и народных примет, бережно передаваемых из поколения в поколение.

Приметы 23 сентября. Фото: из открытых источников

В народе день прозвали Ираида, или Раиса Спорная – в честь мученицы Ираиды Александрийской, память которой также совершается сегодня. Название "Спорная" появилось из-за переменчивой, спорной погоды — считается, что в этот день в природе все идет вопреки правилам.

По традиции с сегодняшнего дня начинают активно готовиться к холодам: утепляют дома и квартиры, а те, у кого печное отопление, заготавливают дрова. Есть необычная примета: чтобы привлечь в дом достаток, в кошелек кладут монету с небольшим изъяном и постоянно носят ее с собой, никому не показывая.

По народным поверьям, сегодня не стоит говорить о своих проблемах и жаловаться на судьбу – считается, что это не облегчает ситуацию, а лишь притягивает новые неудачи. По той же причине не советуют делиться планами — иначе не сбудутся. Не рекомендуется принимать серьезные, судьбоносные решения и резко менять что-либо в жизни: последствия могут оказаться неожиданными и неприятными.

Не стоит ссориться и выяснять отношения с близкими и друзьями — конфликт, начатый сегодня, может затянуться надолго, а вернуть прежние отношения будет непросто.

Среди денежных запретов — нельзя брать и давать в долг: если долги уже есть, их желательно закрыть до этого дня.

Приметы дня подсказывают, какими будут ближайшие недели, осень и даже зима. Если дождь сегодня – тепло продержится до конца месяца. Солнце пригревает — в конце месяца пойдут дожди. Красный закат — к сильному ветру, дождю и настоящей осени. Много ягод на рябине — к сырой осени и холодной зиме, мало ягод – к сухой и теплой осени. Урожайный год на орехи — к суровой зиме. Гуси взмывают высоко в небо — зима наступит скоро. Утки подолгу плещутся в воде — морозов в ближайшие пару недель можно не ждать. Густой утренний туман — к сухой и ясной погоде. Высокая трава и бурьян осенью — к сильным снежным заносам.

Если в этот день деревья покрылись инеем – это к урожайному году, а если выпал первый снег – это к скорому приходу зимы.

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