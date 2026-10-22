Какой церковный праздник 22 октября: что сегодня важно надеть на удачу

22 октября православные верующие в Украине чтят память святого Рафаила, митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси. Он считается одним из почитаемых украинских святых. С этим днем связаны народные традиции, приметы и поверья, которые передаются из поколения в поколение.

Приметы 22 октября. Фото: из открытых источников

В народе 22 октября называли днем Аверкия, Аверкин день – в честь святого, память которого также чтят в эту дату. Считалось, что день лучше провести в кругу семьи, уделить внимание родным и помочь тем, кто в этом нуждается. По народным поверьям, добрые поступки обязательно вернутся сторицей.

К этому времени обычно готовились к первым серьезным холодам: завершали строительные и хозяйственные работы, очищали и проветривали подвалы, проверяли зимние запасы, чтобы уберечь их от сырости, гнили и порчи.

День старались проводить спокойно, в семейном кругу. При этом в народной традиции он считался подходящим для застолий и празднований, особенно если в семье были поводы для радости. Еду готовили заранее, а на стол подавали разнообразные блюда – пироги, блины, мясо и другие угощения. Остатки праздничного пирога на следующий день полагалось отдать птицам.

Существовали и бытовые приметы: считалось, что в этот день стоит надеть чистую, а еще лучше новую одежду, чтобы привлечь удачу и благополучие. С праздником связывали и свадебные традиции: верили, что браки, заключенные в этот период, будут счастливыми и крепкими.

В этот день верующим советуют избегать ссор, обид, зависти, сплетен и осуждения других людей. Не стоит вспоминать старые размолвки, жаловаться на судьбу, предаваться унынию и сетовать на материальные потери — по народным поверьям, это может привлечь новые неприятности.

Также не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся: считалось, что скупость может обернуться потерей достатка. По возможности лучше отложить тяжелую домашнюю работу, уборку, ремонт и рукоделие, посвятив время молитве, близким и добрым делам. При этом строгого церковного запрета на бытовой труд в этот день нет.

По народным приметам 22 октября пытались предсказать погоду на ближайшие недели и будущую зиму. Считалось, что, если дождь с утра предвещает скорое похолодание. Затяжной дождь сулит продолжительное ненастье, но хороший урожай в следующем году. Утренний туман обещает оттепель и мягкую погоду. Ясный день без облаков предвещает раннюю и суровую зиму. Отсутствие дождя считается неблагоприятным знаком для будущего урожая.

Если же в этот день выпал снег, то год будет богатым.

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