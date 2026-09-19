Какой церковный праздник 19 сентября: с чем связан главный запрет этого дня

19 сентября православная церковь чтит память благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского. В народе с этим днем связаны особые традиции и приметы, по которым наши предки судили о будущем урожае и погоде.

Приметы 19 сентября. Фото: из открытых источников

В народе день называют Трофим и Зосима — в честь святых, чью память также совершают сегодня. Зосиму издавна считают покровителем пчел, поэтому главный символ праздника – мед, а сам день еще называют Пчелиной девятиной: с этого момента у пасечников начинаются девять дней подготовки ульев к зимовке.

По обычаю, с утра натощак съедают ложку меда и запивают теплой водой — считается, что это укрепляет здоровье на весь год, снимает боли в желудке, избавляет от бессонницы и придает сил. Этот ритуал повторяют все девять дней подряд, каждый раз читая молитву "Отче наш". Свежим медом обязательно угощают родных, соседей — такая щедрость приносит в дом благополучие.

День также считается удачным для знакомств: в старину 19 сентября устраивали Трофимовы вечерки, на которых молодежь присматривалась к друг к другу – считалось, что Трофим помогает найти свою половинку, а браки и помолвки, заключенные сегодня, будут счастливыми.

Главный запрет дня связан с медом: считается, что жалеть его на угощение нельзя — чем больше людей попробуют сегодня мед, тем счастливее будет следующий год. Не советуют сегодня заниматься уборкой в доме — по примете, вместе с сором можно "вымести" удачу и благополучие. Не рекомендуется брать в руки острые предметы — по поверью, легко пораниться.

Не стоит и пересчитывать деньги, особенно мелочь, и продуктовые запасы.

Приметы дня подсказывают, какими будут погода, урожай и зима. Если южный ветер дует сегодня — к хорошему урожаю озимых в следующем году. Сильный листопад — пора убирать ульи на зимнее хранение. Пчелы залепляют отверстия в улье — зима будет холодной и снежной. Дождь пошел сегодня — через неделю возможны заморозки. Ясная погода — осень будет теплой. Утром стелется туман — к потеплению. С вечера небо затянуло облаками — погода вскоре поменяется. Много грибов в лесу — следующим летом жди дождей.

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