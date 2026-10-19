Какой церковный праздник 19 октября: что нужно сделать вечером, чтобы защитить дом

19 октября по новому церковному календарю православные верующие чтят память пророка Иоиля, одного из древних пророков Ветхого Завета. Он известен своими пророчествами о духовном возрождении и милости Божией.

Приметы 19 октября. Фото: из открытых источников

В народном календаре 19 октября называют Ивановым днем — в честь святого Иоана, память которого также совершается сегодня — и связывают с проводами осени и встречей зимы. Считается, что с этого времени холода усиливаются, дни становятся короче, а ночи — длиннее. Пришла пора утеплять жилища, доставать теплую одежду и готовиться к первым морозам.

Одна из главных традиций дня – приготовление блюд из курицы. С Ивановым днем связывают и домашние обряды. По старинным поверьям, вечером следует обойти комнаты с зажженной свечой, чтобы защитить дом от бед и болезней.

С Ивановым днем в народной традиции связывали различные запреты и предостережения. Считается, что в этот день нужно следить за словами и поступками, избегать конфликтов и не оставлять дом без присмотра. Православная церковь, в свою очередь, призывает верующих отказаться от ссор, сквернословия, сплетен, зависти, жадности и мести.

Согласно народным поверьям, 19 октября не следует: ссориться с близкими и соседями — конфликт затянется надолго и примириться будет непросто; отказывать в помощи и милостыне — скупость может обернуться бедностью; оборачиваться на шаги за спиной — суеверия связывают этот поступок с возможной встречей с нечистой силой; убивать пауков — в народе верят, что в этих насекомых могут появляться души умерших родственников.

Все перечисленные запреты относятся к народным поверьям и суевериям, а не к обязательным церковным предписаниям. Главный духовный смысл дня верующие связывают с молитвой, добрыми делами и заботой о ближних.

По погоде в Иванов день наши предки пытались предсказать, когда наступит настоящая зима, насколько холодной она будет и чего ждать от весны. Если день выдался безветренным — вскоре ожидается похолодание. Дым стелется низко над землей — погода скоро испортится. Закат окрасился в красный цвет — приближается ненастье. Перелетные птицы летят высоко — зима будет снежной, а низко — снега выпадет мало. Идет дождь — настоящая зима придет с опозданием.

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